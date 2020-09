Consuelo Duval confirmó que dio positivo a COVID-19: “Mi mundo se desbarató”

Consuelo Duval confirmó su contagio de COVID-19 (IG: consueloduval)

La actriz y comediante Consuelo Duval confirmó que dio positivo a COVID-19.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, Duval habló sobre su contagio y cómo ha pasado estos días.

“Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del COVID... y cuando leí positivo, mi mundo se desbarató, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico, estaba como paralizada, dejaba la cama empapada de sudor, rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos y que nada se complicara en mi cuerpo”, escribió en su red social.

El mensaje de Duval para hablar su contagio de COVID-19

“Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo, no tuve nada mas que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio. Hoy la ansiedad ha sido reemplazada por GRATITUD, alegría y unas ganas de vivir encabr*nadas. Estoy a 7 días de librar esta batalla y vivir lo que me reste de vida celebrando cada segundo que respire, echando una cantidad de desm*dre que Dios guarde la hora y haciéndole saber a mis CHINGADERIT*S que son lo más importante en mi vida, que nos vamos a reír a carcajadas y que nos vamos a abrazar muy fuerte”, añadió en el mensaje con el cual terminó con las especulaciones a su alrededor.

Y es que la semana pasada Televisa emitió un comunicado para informar sobre siete contagios de COVID-19 detectados en siete contagios de COVID-19 registrados al interior de Imperio de mentiras, Te acuerdas de mí y ¿Quién es la máscara?.

En un inicio se dijo que entre los contagiados se encontraban Duval y Omar Chaparro, integrantes de ¿Quién es la máscara?, aunque no hubo confirmación de inmediato.

El mensaje de Omar Chaparro ante su contagio de COVID-19

Chaparro fue el primero en hablar. “Me confirma Omar Chaparro, vía mensaje de texto, que es positivo de COVID-19 y aunque está fuerte el bicho, en dos semanas estará como nuevo”, informó el periodista Javier Poza.

El domingo por la mañana el actor publicó en su cuenta de Instagram una foto donde se le veía recostado sobre su motocicleta y habló de su contagio.

“Recuperándonos satisfactoriamente de este bicho incisivo”, escribió para acompañar la foto. “Gracias por todas sus muestras de afecto y cariño, cuídense mucho por favor, si van a salir de sus casas usen el tapabocas, si van a hacer locuras en la moto usen el casco”, añadió.

Regreso

Mientras integrantes de Televisa resultan contagiados, Andrea Legarreta regresó al programa Hoy después de haber tenido el virus.

Fue hace tres semanas cuando se supo del positivo de Legarreta a COVID-19 y este lunes se presentó en la emisión matutina, agradecida y contenta por haber recuperado su salud.

Andrea Legarreta regresó a Hoy tras contagio de COVID-19 (Captura de pantalla)

“Fíjense nada más, esta rubia está de regreso”, dijo Raúl Araiza al inicio del programa, mientras sus compañeros comenzaron a aplaudir y a gritar “¡Sí se pudo!".

Ya el fin de semana Andrea había informado que regresaría al programa producido por Magda Rodríguez, pues según la información de los médicos ya no es contagiosa.

“No te tienes que aislar 40 días. No soy experta pero ya lo viví y estuvimos rodeados de expertos”, señaló la presentadora en respuesta a los ataques en su contra por haber ido a un salón de belleza para cambiar el tono de su pelo. “Después del día diez, aunque des resultados positivos (en las pruebas) ya no contagias”.

