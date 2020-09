Consuelo Duval reveló por qué ya no cree en el amor

La conductora y comediante mexicana, Consuelo Duval, afirmó que ya se resigno a la idea de que no va a encontrar una pareja, pues después de tres divorcios, siente que ya lo lo ha hecho todo.

Aún así, afirmó que ahora tiene que lidiar con su propia soledad. Así lo dijo ante sus compañeras del programa Netas Divinas.

Y es que aseguró que se encuentra en una de las etapas más difíciles de la vida luego de pasar su tercer divorcio en 2018, con Jesús Ortiz, hijo del productor de televisión y actor Jorge Ortiz de Pinedo. Su separación fue causada debido a una infidelidad de su ex pareja.

Luego de que Consuelo se sincerara con sus compañeras en el programa, Natalia Téllez le refirió que puede ser muy difícil iniciar una nueva relación cuando la anterior fue determinada por el engaño y la infidelidad. Mientras que la invitada, Jacqueline Bracamontes dijo que es mejor ser honestos con una pareja “y decir que ya no la queremos” en lugar de que haya engaños o que se sigan manejando secretivamente en otros aspectos de su vida.

Como ejemplo, Natalia compartió que luego de que su padre enviudó, no encontró a otra pareja y que ya han pasado 15 años en la misma situación. A su vez, Consuelo Duval soltó una frase lapidaria sobre sus futuras relaciones:

Yo me siento resignada, a que no voy a conocer a nadie

Y es que en otros de los programas mencionó que hasta su amigo Eugenio Derbez le dio diversos consejos para aplicarlos en su matrimonio, pero que no los siguió y pues su estilo no iba con lo que decía el ahora actor de Hollywood, ya que se maneja de una forma muy directa por como es su carácter.

Además ha tenido que resistir el supuesto escándalo de unas fotos en las que supuestamente aparecía desnuda y que se comprobó que eran falsas. Eso no es todo, ya que también ha pasado un momento muy complicado debido a la pandemia de COVID-19 y al sentido de psicosis que ha venido con ella.

Todo lo anterior llegó a afectarle de una forma muy fuerte en su estado de ánimo pues todas estas complicaciones han causado que su sentimiento de soledad se haya incrementando y que podrían haberle causado una crisis emocional:

Por mi cabeza, es muy cruel la cabeza. No se si en casita les está pasando pero hay días en que lloro y lloro y lloro, como que no puedo creer que esto sea real. Hay días en los que me duele la uña y se somatiza el ardor de la garganta . Como que está apersonada la muerte en un rincón como diciendo “Aguas. No te descuides”