“Tuvo la audacia de hacer una entrevista en la televisión hablando negativamente de mí”: la dura respuesta de Vanessa Bryant a su madre

Vanessa Bryant negó las acusaciones de su madre (Foto: Matt Baron/Shutterstock)

Vanessa Bryant no se quedará callada y mucho menos ante las acusaciones de su madre. La ex modelo respondió a las alegaciones que hizo su madre ante las cámaras de Univisión el lunes pasado.

En una entrevista en “El Gordo y la Flaca”, Sofia Laine, madre de Bryan, acusó a su hija de haberla expulsado de su casa y de reclamarle el auto que le había prestado. También afirmó que no le ha dejado ver a sus nietas.

Pero, en un comunicado que Bryant emitió para la revista People, calificó las acciones de Laine como sorprendentes, después de todo lo que ha pasado.

“Mi esposo y mi hija fallecieron inesperadamente y, sin embargo, mi madre tuvo la audacia de hacer una entrevista en la televisión hablando negativamente de mí mientras derramaba lágrimas sobre un automóvil y una casa que no estaban a su nombre”, expresó la viuda del basquetbolista.

Bryant afirmó que no ha quitado el apoyo a su madre (Foto: Instagram @kobebryant / Captura de Pantalla: GyF)

Bryant también señaló que su madre escondió sus pertenencias para crear un ambiente de necesidad ante las cámaras.

“Se quitó todas sus joyas de diamantes, vació el apartamento que le proporcioné y guardó los muebles para que pareciera que no tenía apoyo. Mi esposo y yo la hemos apoyado económicamente durante los últimos 20 años y sigo haciéndolo, además de su pensión alimenticia mensual”, expresó la californiana de 38 años.

Aunado a esto, Bryant negó que su madre haya tratado de darle apoyo emocional tanto a ella, como a sus hijas, tras el accidente que le arrebataron a Kobe y a Gianna en enero pasado. Además, deseó que esta sea la última vez que ella hable de su hija y nietas de manera tan pública.

“Contrario a informes anteriores, ella no ha estado presente físicamente ni nos ha apoyado emocionalmente a mis hijas y a mí después de que mi esposo y mi hija fallecieron. En el futuro, veo lo que es más importante para mi mamá y es más que doloroso. Espero que esta transmisión pública de nuestras relaciones personales se detenga aquí”, finalizó.

La mujer negó que su madre la haya apoyado (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

La entrevista

Sofía Laine concedió una entrevista a Univisión en donde detalló cómo fue que supuestamente, su hija la había corrido de su hogar.

“Estábamos sentadas un día Natalia, Vanessa y yo. Y mi baby, Natalia, no podía estar donde vivían antes, porque cada que bajaba se le figuraba ver a su padre y a mi Gigi sentados en el sofá como siempre. Entonces mi hija dijo, ¿Cuál casa vendemos? Ok, la de grandma, la de grandma se va a vender y así fue como ella hizo su decisión y ya después ella me dijo, ‘necesito que te salgas de esta casa’”, explicó Laine ante las cámaras.

Laine agregó que la vivienda nunca estuvo a su nombre, sino que los documentos estaban firmados por la secretaria de la oficina de Los Ángeles, Erika Williams. Además, según TMZ, Williams fue nombrada representante legal de Natalia y Bianka en marzo pasado.

Por el momento, la suegra del basquetbolista se encuentra viviendo en un departamento que Vanessa le ayudó a conseguir y que está pagado hasta marzo de 2021. No obstante, aseguró que su hija le dijo que a partir de esa fecha, ella tendrá que arreglárselas sola y como pueda.

Bryant demandó al departamento del alguacil del condado de Los Ángeles (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Entre peleas legales y personales

El pasado jueves la viuda de Kobe Bryant presentó una demanda en contra del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) y el alguacil del condado, Alex Villanueva, por las fotografías tomadas por los agentes en el lugar del accidente que le arrebataron la vida a nueve personas.

El documento estableció que después del accidente, al menos ocho agentes que estaban presentes en la escena utilizaron sus celulares para tomar fotografías personales de las víctimas, tres de las cuales eran menores de edad.

