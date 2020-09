Quién es la suegra de Kobe Bryant que acusa a la viuda de haberla despojado

A meses de la tragedia que le quitó la vida al basquetbolista Kobe Bryant y a su hija menor, el escándalo ha golpeado a las puertas de su viuda, Vanessa Bryant. La heredera de los más de USD 200 millones que provenían de la fortuna e inversiones hechas por la leyenda del baloncesto parecen no ser suficientes pues Sofía Laine, madre de Vanessa, acusó a su hija de haberla expulsado de su casa e inclusive dejarla sin un auto que la estrella del baloncesto compró para su suegra.

En una entrevista anunciada por el programa de espectáculos El Gordo y la Flaca, Laine acusó a su hija de haberla expulsado de su casa y de reclamarle el auto que le había prestado, e inclusive afirmó que no le ha dejado ver a sus nietas y que le pidió que para estar en contacto con ellas, sólo sea por videollamada. Así lo dijo Sofía Laine:

No sé, nada más estábamos sentadas un día Natalia, Vanessa y yo y, mi baby Natalia no podía estar en donde vivían antes, porque cada vez que bajaba ella figuraba ver a su padre y a mi <i>Gigi </i>sentados en el sofá, como siempre. Entonces mi hija dijo, ¿Cuál casa vendemos? Ok, la de grandma, la de grandma se va a vender y así fue como ella hizo su decisión y ya después ella me dijo, necesito que te salgas de esta casa (...)<b> </b>Y también me dijo que quería su coche. Qué puedo hacer, no tengo a dónde ir. Me dijo: ‘Tú te las arreglas como tú puedas’