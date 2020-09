Vanessa Bryant demandó al Departamento del Sheriff de Los Ángeles por las fotografías del accidente donde fallecieron Kobe y Gianna

Vanessa Bryant demandó al departamento del alguacil del condado de Los Ángeles (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson)

Vanessa Bryant está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias con la justicia del condado de Los Ángeles. El pasado jueves la viuda de Kobe Bryant presentó una demanda en contra del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) y el alguacil del condado, Alex Villanueva, por las fotografías tomadas por los agentes en el lugar del accidente que le arrebataron la vida a nueve personas.

De acuerdo al sitio en línea ABC News, la exmodelo citó negligencia, invasión de la privacidad e infligir intencionalmente angustia emocional. La demanda de Bryant estableció que después del accidente, al menos ocho agentes que estaban presentes en la escena utilizaron sus celulares para tomar fotografías personales de las víctimas, tres de las cuales eran menores de edad.

El documento además agregó que uno de los oficiales le mostró las imágenes a una mujer en un bar, un cantinero que escuchó la conversación, alertó al departamento del alguacil para que se tomaran las medidas establecidas.

Sin embargo, de acuerdo a la demanda, Villanueva no siguió el protocolo del LASD. En cambio, dijo a los agentes involucrados que si borraban las imágenes, las cuales no fueron tomadas con fines oficiales, no serían sancionados.

Por su parte, la demanda explica que las acciones de estas personas le han causado a la matriarca mucha angustia. Además de que vive con el miedo de que sus hijas puedan encontrar las imágenes tomadas en línea.

“Las escandalosas acciones del departamento del alguacil han causado a la Sra. Bryant una gran angustia emocional y han agravado el trauma de perder a Kobe y Gianna. La Sra. Bryant se siente enferma al pensar en extraños que se quedan boquiabiertos ante las imágenes de su esposo e hija fallecidos. Y vive con el temor de que ella o sus hijas algún día confronten imágenes horribles de sus seres queridos en línea”, explicó la demanda.

Según lo que la agencia de noticias AFP reportó, las únicas personas autorizadas a tomar fotos de la escena eran los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la oficina del forense.

Fue en febrero de este año que el diario Los Angeles Times, informó acerca de las acciones de los oficiales en el lugar del accidente de helicóptero y Villanueva se disculpó con las familias de las víctimas.

En una entrevista con NBC4, el alguacil justificó el no hacer ningún tipo de sanción, al expresar que su prioridad era que las instantáneas ya no existieran, en lugar de castigar a los agentes que las tomaron.

“Si hubiéramos hecho la rutina original y habitual, que consistía en relevar a todos del deber y a todos los abogados y todo eso, eso aumentaría diez veces las probabilidades de que esas fotos se hubieran abierto camino de alguna manera al dominio público. Eso es algo que no queremos”, expresó.

En esta misma entrevista, Villanueva explicó que el LASD no tiene una política explícita que tenga que ver con que los oficiales que fotografíen escenas de crímenes explícitas en sus teléfonos personales. No obstante, agregó que planeaba cambiar eso.

“El otro paso es que quiero acercarme a Sacramento (la capital del estado) y ver si podemos obtener un remedio legislativo en el que podamos convertir en delito tomar fotografías no autorizadas de escenas de accidentes que muestren los restos de los fallecidos”, dijo Villanueva.

Los Angeles Times reportó que en agosto, el senado de California aprobó un proyecto de ley que hace precisamente eso, pero no se ha convertido en ley. Por lo pronto el proyecto está actualmente en manos del gobernador, Gavin Newsom.

