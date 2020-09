Kourtney Kardashian y Scott Disick: una historia de amor que empezó en México

Kourtney Kardashian y Scott Disick se conocieron en 2006 (Foto: Twitter@Cafecito_News)

A pesar de los años, de los problemas personales, de las adicciones y de las rupturas, parece ser que la historia de amor entre Kourtney Kardashian y Scott Disick aún no ha terminado. O al menos eso dieron a entender en el más reciente adelanto de la nueva temporada de “Keeping Up With The Kardashians” (KUWTK).

¿Pero, cómo ha sido la historia de estos dos influencers? ¿Y cómo empezó todo?

De acuerdo con Kourtney, su historia comenzó cuando se conocieron en México cuando estaban de vacaciones en 2006. Ellos se encontraban con un grupo de amigos en la casa del creador de “Girls Gone Wild”, Joe Francis.

Pero, a pesar de lo que el mundo cree, no fue amor a primera vista. En un episodio de “Kourtney & Khloé Take the Hamptons”, Disick confesó que él fue tras ella, pero la famosa hermana no quería nada con él en un principio.

El par estaba en México (Foto: Instagram@kourtneykardash)

“Yo sólo pensaba que él era muy molesto. Era cuatro años más joven que yo, vivía en Nueva York y no tenía trabajo”, compartió Kardashian.

Después de eso, la pareja estuvo junta por dos años y su relación fue retratada en los primeros episodios de KUWTK. Sin embargo, en noviembre de 2008 la pareja anunció que finalizarían su relación. De acuerdo a lo reportado por US Weekly, la presión de una relación a larga distancia y de las sospechas de infidelidad de parte de Scott fueron parte de la decisión.

En 2009 fue anunciado que Kourtney estaba embarazada. El par continuó siendo amigos durante el embarazo, pero decidieron reanudar la relación mientras ambos se aventuraron a ser padres. En diciembre de ese año, Kourtney dio a luz a Mason, el primer hijo de la pareja.

Pero la felicidad duró tan solo unos meses, pues el año siguiente, Scott comenzó a dejar ver su abuso de alcohol y otras sustancias. La pareja, junto con Khloé eran protagonistas de “Kourtney And Khloé Take Miami”, lo que significó que sus peleas eran mostradas en el show.

Rompieron por primera vez en 2008 (Foto: Twitter@bekiaes)

En uno de los episodios se mostró al empresario en una noche de fiesta y después de llegar a su habitación de hotel se comportó de manera muy agresiva con el bebé presente. Tanto así, que rompió un espejo y tuvo que tener una cirugía en su mano. Fue en este momento que Kourtney decidió que tenía que hacer algo al respecto y le dio un ultimátum.

“No vas a estar cerca de Mason mientras trabajas en ti mismo. No hay ni un 1% de posibilidades... Ya no puedo hacer esto. Amo a Mason más que a ti. Y eso es lo que es”, le dijo Koutney ese año.

Después de este episodio, la pareja parecía haber resuelto sus problemas, y todo marchaba bien. Tal fue el caso que Scott compró un anillo de compromiso y planeaba proponerle matrimonio a Kourtney en Nueva York, durante la filmación de “Kourtney & Kim Take New York”. Al preguntarle a Kourtney su opinión acerca del matrimonio, la empresaria simplemente respondió que no quería cambiar las cosas, ahora que todo marchaba bien, por lo que Scott no hizo la pregunta.

El año siguiente nació su primer hijo (Foto: Twitter@noticias24)

En noviembre de 2011 la pareja reveló que esperaban a su segundo bebé a través de un comunicado. “Scott y yo estamos muy emocionados de anunciar que estamos esperando nuestro segundo hijo y estamos encantados de expandir el amor en nuestra familia”, anunció ella.

Y, en julio de 2012, la pareja recibió a su única hija Penélope y su relación parecía marchar viento en popa. El año siguió sin ninguna novedad, pero a finales de 2013 Scott perdió a su mamá y su papá murió tan solo unos meses después.

Después de esas trágicas noticias, en junio de 2014 ambos anunciaron que estaban esperando a su tercer hijo. De acuerdo a US Weekly, ambos tenían planeado hacer una familia grande, por los deseos de Kourtney. En diciembre de ese año, le dieron la bienvenida a Reign, su tercer hijo.

En marzo de 2015 Scott por fin decidió entrar a un centro de rehabilitación en Costa Rica. “Creo que lo más importante para mí es su compromiso de trabajar en sí mismo. Si alguien no quiere hacer cambios, entonces es muy difícil”, dijo Kourtney a People.

Después tuvieron dos hijos más (Foto: Twitter@novedadesqroo)

Pero este paso no sirvió para arreglar su relación pues en julio de este año la pareja se separó una vez más. Scott fue visto en un yate con la estilista Chloe Bartoli, después de eso hubo sospechas de que Scott había vuelto a tomar.

Después de la ruptura, Scott entró a otro centro de rehabilitación, esta vez en Florida. En 2016, pasó el tiempo en un centro de Malibú, este le ayudó a “volver a empezar su vida”. Ese mismo año los rumores se dispararon cuando Scott compartió una foto de ellos besándose y ese diciembre el par se fue de vacaciones con sus hijos.

Pero en abril de 2017 ambos diseminaron los rumores cuando ambos confirmaron que solamente estaban haciendo sus deberes como padres. Después de eso, cada quien siguió su camino en su vida amorosa. Mientras Kardashian salía con Younes Bendjima, Disick comenzó su relación con Sofia Ritche.

Después de esto, Ritchie, Disick y Kardashian vacacionaron juntos en Los Cabos, disolviendo los rumores de peleas entre ambas mujeres.

El par ahora se enfoca en sus hijos (Foto: Archivo)

No obstante, los rumores se dispararon una vez más, después de que ambos terminaran con su relación y el nuevo avance diera a entender que el par quiere tener otro hijo en conjunto.

