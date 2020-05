Scott Disick aseguró que está dispuesto a cambiar tras abandonar un centro de rehabilitación

Sofia y Scott llevan saliendo un par de años (IG: sofiarichie)

Scott Disick entró a rehabilitación en All Points North Lodge (APN), en Colorado, el pasado martes 28 de abril; sin embargo, después de que fotografías de él dentro del centro se filtraran a los tabloides el pasado lunes, decidió marcharse.

Pero esto no significa que la estrella de reality no esté comprometido con su bienestar mental, sino todo lo contrario. Según lo que una fuente le reportó a la revista People, Disick está enfocado en mejorar “para ser un mejor hombre y padre”, pero después de que sus fotos fueron dadas a la prensa, tuvo que salir de APN debido a que “no es un lugar seguro para él”.

“Necesita estar a salvo y seguro. Necesita estar en algún lugar privado donde pueda trabajar en las cosas que le impiden ser quien quiere ser. No puede llegar allí si no está seguro, por eso se fue”, explicó la fuente a la revista.

La fuente añadió que Disick a pesar de estar fuera del centro, está trabajando en sí mismo, y analizando cuáles serán sus siguientes pasos.

Sofia Richie le sugirió que buscara ayuda (IG: sofiarichie)

“Pero eso no significa que no está haciendo algo. Está estudiando sus próximos pasos. Está hablando con muchas personas que pueden brindarle salud psicológica, emocional, física y espiritual. Sabe que necesita los cuatro”, agregó.

En años previos los problemas de la ex pareja de Kourtney Kardashian fueron documentados en “Keeping Up With The Kardashians”, en donde se mostró su adicción al alcohol, pero en años más recientes parecía ser que tenía un control sobre la situación. Y, según la fuente Disick no se encuentra tan mal como antes, pero sí necesita ayuda para vencer algunos comportamientos adictivos.

“Necesita poder curarse. Tiene mucho dolor y está a la deriva en este momento. Quiere ser el hombre y el padre para el que fue creado, pero se está quedando corto en este momento. Así que se ha encargado de eso. Él necesitaba ayuda. Y es realmente desafortunado que haya sido perseguido fuera de la rehabilitación, como sucedió”, describió.

La fuente añadió que el mismo Disick ha admitido que tiene una “personalidad adictiva y que tiene problemas al manejar algunos de sus demonios”, por lo que decidió entrar a APN. No obstante, la familia Kardashian demostró su cariño hacia él con su apoyo.

Kardashian y Disick tuvieron tres hijos juntos (Foto: Grosby Group)

“Su familia no podría apoyarlo más. Todos lo quieren y quieren que mejore, y eso incluye a todos. Toda la familia Kardashian está de su lado, y quiere que cambie las cosas. Tiene un sistema de apoyo, pase lo que pase”, informó la fuente.

El reporte del Daily Mail decía que el hombre de 36 años entró a rehabilitación debido a que había recaído en su adicción del alcohol y drogas. Pero esta versión fue desmentida por el abogado de Disick, Marty Singer.

“En un esfuerzo por finalmente llegar a un acuerdo y lidiar con el dolor que Scott ha estado sufriendo en silencio durante muchos años debido a la muerte repentina de su madre, seguida de la muerte de su padre 3 meses después, Scott tomó la decisión de registrarse un centro de rehabilitación la semana pasada para trabajar en sus traumas pasados. No registró ningún abuso de alcohol o cocaína. Sorprendentemente como resultado de la violación de la instalación de la privacidad, se retiró y regresó de inmediato a casa. Estamos alarmados por esta invasión extrema de la privacidad y planeamos emprender acciones legales inmediatas”, dijo Singer en un comunicado a People.

Scott Disick fue pareja de Kourtney Kardashian por más de 10 años. Con ella tuvo a sus hijos Mason de 10 años, Penelope de 7 y Reign de 5. Después de su separación, Disick ha mantenido una relación con la hija de Lionel Richie, Sofia Richie.

