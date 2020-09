Christian Nodal mostró su rostro “tatuado” e hizo enfurecer a su mamá

El novio de Belinda jugó con un filtro que no le gustó a su mamá

En medio de los comentarios que ha recibido en los últimos días por sus tatuajes de Belinda, Christian Nodal mostró cómo se vería su rostro totalmente cubierto por tatuajes.

A través de Instagram stories, el intérprete de 21 años usó un filtro mediante el cual su cara se podía ver cubierta de tatuajes, algo que -al parecer- no le desagradaba en absoluto.

Primero compartió en la red social una imagen de su rostro con los tatuajes y después un pequeño clip en donde se notó la intervención de su madre, Cristy Nodal.

“Quítate esa chingad*ra, quítatela”, le dijo molesta su madre, mientras colocaba su mano en la cabeza de Christian para “romper” el filtro.

Nodal jugó con un filtró

Pero Nodal insistió en mostrarse así para sus seguidores y le respondió: “se me ve muy lindo mamá, cuando tenga mis tatuajes”.

“¡No, no, no!”, insistió su mamá.

El asunto de los tatuajes de Nodal ha sido tendencia desde hace unos días, cuando se hizo unos diseños en honor a Belinda, su novia.

Fue justo la semana pasada cuando la pareja sorprendió. Primero Belinda se tatuó las iniciales de Christian Nodal en un corazón en el tobillo que desde hace años tenía destinado al amor de su vida, como ella misma explicó en una entrevista de 2017.

Belinda presumió el tatuaje de su novio en honor a ella

Pero Nodal se llevó toda la atención cuando compartió en Instagram stories unos clips mostrando cómo se estaba tatuando unos ojos en el pecho.

De inmediato se desataron especulaciones acerca de si se trataría de los ojos de Belinda, lo cual fue confirmado horas más tardes por la propia intérprete, quien compartió imágenes del resultado final del tatuaje.

La cantante además subió a sus historias de Instagram un pequeño clip en donde se veía a Nodal tocando el piano y cantando, pero el detalle interesante era que el joven se tatuó “Beli” cerca de una oreja.

El fin de semana se especuló con el hecho de que Nodal ya se habría borrado ese diseño, pero después se aclaró que sigue teniendo el “Beli” cerca de una oreja y una flecha cerca de la otra.

Tan pronto se dieron a conocer los tatuajes, en redes sociales comenzaron a circular críticas y memes recordando, por ejemplo, a Lupillo Rivera, quien se tatuó el rostro de Belinda en un brazo.

Además circuló una foto del mago Criss Angel, otro ex de la cantante, quien se tatuó “Beli” en el brazo.

En los medios de comunicación, por supuesto, tuvo eco el asunto, pero hubo algunas voces críticas, como la de Daniel Bisogno, integrante de Ventaneando.

“Eso no es amor, eso son gatadas”, dijo el conductor sobre las muestras de amor de la famosa pareja.

“Ya de por sí es muy vulgar el tatuaje de ese tamaño...Todos se han tatuado y los deja con el pedazo de piel echado a perder... Se necesita ser idiota para tatuarse... ¿No crees que no lloran con su pedazo de cecina echado a perder?”, señaló Bisogno.

Nodal pareció responder a todas las críticas con un “me vale” y es que en Twitter dijo que la canción de Maná con ese nombre es su actitud ante la vida.

Dicho tema dice, entre otras cosas: “No me importa lo que piensa la gente de mí”, “Critican todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos”, “si yo no le hago daño a nadie ¿quién eres tú para decirme cómo vivir?”, “me vale lo que piensen, hablen de mí”.

