“Creo que hay anillo este año”: la impactante revelación de Christian Nodal sobre sus planes de boda con Belinda

La boda entre Belinda y Christian Nodal podría estar más cerca de lo esperado. (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

La boda entre Belinda y Christian Nodal podría estar más cerca de lo esperado. El cantante de regional mexicano confesó que este 2020 piensa entregarle el anillo a su amada y el próximo año llegar al altar juntos.

La llamada “pareja del momento” vive un cuento de hadas entre románticos detalles y lujosas fiestas, pero su relación pronto podría avanzar hacia el tan esperado enlace matrimonial, después de que ambos plasmaron su amor a través de románticos tatuajes.

Christian Nodal confesó a la periodista Adela Micha que ya quiere darle el anillo de compromiso a su novia, a quien volvió a catalogar como “el amor de su vida”.

El intérprete contó los planes sentimentales que tiene con Belinda, pero aclaró que aunque están más enamorados que nunca, por ahora no van a hacer una colaboración musical.

“Me voy a casar con ella... yo creo que para el otro año”, dijo entre bromas para el programa de YouTube, La Saga.

El cantante fue más claro sobre sus intenciones: “Para este yo creo que hay anillo y para el otro ya nos casamos”.

Tras bambalinas, Belinda dio su visto bueno a los dichos de su novio, ya que la intérprete de Amor a primera vista apareció de manera rápida y breve en la conversación publicada en el canal de YouTube de La Saga.

Sobre su tan ansiada colaboración, Nodal mencionó que por ahora no tienen planes de llevarla a cabo, pero podrían planear un disco completo.

“No creo que pronto, pero en un futuro sí... hasta podemos hacer discos y todo el rollo”, mencionó el cantante y compositor nacido en Caborca, Sonora.

“Pronto no”, añadió Belinda de manera seria.

El cantante de regional mexicano confesó que este 2020 piensa entregarle el anillo a su amada y el próximo año llegar al altar juntos. (Foto: captura de pantalla de La Saga)

La tímida confesión la hizo Christian Nodal en una larga charla que tuvo con la periodista Adela Micha en su programa virtual transmitido por el canal de YouTube, La Saga.

Además habló de los tatuajes que tanto él como Belinda se hicieron para inmortalizar su amor.

“Espero no equivocarme (plasmar la mirada de la artista en su cuerpo) y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida; a mi no me pesa tener sus ojos, yo puedo decir que tengo los ojos más hermosos del mundo y los tengo acá (señalando donde se tatuó a su novia)”, dijo sobre la marca que plasmó en sus pectorales.

“Yo hago lo que amo, lo que quiero y me hace feliz. A mí me hace feliz, siento bonito verme en el espejo y ver sus ojitos, nunca me voy a arrepentir de eso. Igual cuando ella se tatuó significó mucho para mí porque no quería ningún tatuaje y que lo haya hecho sentí bonito. Al final no no estamos poniendo una pistola, lo hicimos porque los dos queremos”.

Belinda presumió el tatuaje de su novio en honor a ella

El cantante hizo esta entrevista para promocionar el estreno de la Edición Deluxe de su disco Ayayay, en el que incluyó seis temas completamente nuevos, ya que estrenó la primera parte del álbum en abril pasado.

“Tenía planeado sacarlo este 11 de septiembre, como un disco completo de 14 temas, pero por la pandemia, que nos trae ya mal, mi manera de aportarle al mundo amor y que se distraiga es con música, así que adelanté las primeras siete canciones y ahora saldrá el Ayayay Deluxe donde ya sale todo el disco con 13 canciones”

Mencionó que las personas detrás de su nuevo disco decidieron eliminar la colaboración que hizo con Angela Aguilar y estrenarla para el siguiente noviembre.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Me encontré con los ojos más hermosos que he visto: Christian Nodal habló sobre sus tatuajes y Belinda

La foto de Christian Nodal que le gustó al hijo de Pablo Escobar, pero fue ignorada por Belinda

Del “maestra del engaño” al “veo que todavía me extrañas”: las duras palabras que los ex novios de Belinda le dedicaron