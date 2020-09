“Me robó todo”: Christian Nodal y sus confesiones sobre Belinda

Christian Nodal volvió a mostrarse muy enamorado de Belinda

Christian Nodal sigue mostrándose sumamente enamorado de Belinda y además de confirmar que es la mujer con la que desea compartir el resto de su vida, confesó que la intérprete le “robó todo”.

La fama de Nodal ha trascendido fronteras y en una reciente entrevista con la presentadora peruana Angie Palomino, para Radio Corazón, el joven intérprete tocó el tema de su romance con Belinda, que ha acaparado la atención de medios y redes sociales.

“Cuando conocí a Beli conocí un alma que es muy entregada. Si no estamos igual, ella es más intensa que yo”, comentó Nodal.

Y vaya que la intensidad ha quedado demostrada entre la famosa pareja, que celebró recién su primer mes de novios con una romántica cena con música en vivo, detalles personalizados y hasta un video con sus mejores momentos.

Pero lo que más dio de qué hablar fue su “intercambio” de tatuajes. Belinda se puso las iniciales de Nodal en un corazón en el tobillo que tenía destinado a su gran amor, mientras que Christian se puso “Beli” cerca de una oreja e hizo que le pintaran los ojos de la cantante en el pecho.

Nodal se tatuó "Beli" cerca de la oreja

Con tan poco tiempo de noviazgo Christian ya ve a la cantante como la persona para estar toda la vida.

“Ella me hace creer en los pa’siempre, hablar de los pa’siempre. Siento que es la persona con la que quiero compartir toda mi vida”, añadió.

Christian admitió que Belinda le robó no solo el corazón.

“Realmente su personalidad y su forma de ser ... me robó todo”.

Próxima boda

El amor entre ambos es tan inteso que aun cuando Christian solo tiene 21 años ya piensa en una boda con Belinda.

Nodal está seguro de que Belinda es el amor de su vida (IG: lavoztvazteca)

“Me voy a casar con ella”, aseguró Nodal durante una entrevista con Adela Micha en la que estaba presente Belinda, aunque sin salir a cuadro.

“¿Cuándo bebé? Yo creo que para el otro año, ya. Para este yo creo que hay anillo y para el otro ya nos casamos”, afirmó el joven, muy seguro de su decisión.

En la misma charla, Christian comentó que aún no vive con Belinda, pues por ahora prefiere vivir con sus papás.

Belinda presumió el tatuaje de su novio en honor a ella

“Yo sé que es muy difícil, que cada uno tiene su personalidad y gustos, pero cuando encajas con alguien no se hace pesado ni nada de eso”, comentó sobre la idea de vivir en pareja.

Por supuesto que en la plática con Micha no faltó el asunto de los tatuajes de Nodal, quien se expresó así: “Yo soy una persona que ama mucho los tatuajes y amo los tatuajes con significado. Espero no equivocarme y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida. A mi no me pesa tener sus ojos, yo puedo decir que tengo los ojos más hermosos del mundo”.

Y es que en redes sociales el asunto de los tatuajes se convirtió en tendencia, al ser objeto de comentarios de admiración, burla y memes. Decenas de usuarios recordaron los tatuajes que se hicieron en el pasado otros novios de Belinda como Lupillo Rivera y el mago Criss Angel.

Lupillo aún conserva el diseño mientras que con el tatuaje de Angel no está claro qué ocurrió.

