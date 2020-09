Alfredo Adame reveló la existencia de una supuesta red sexual que maneja actrices en las televisoras

El polémico actor dijo reveló que hay una red de tráfico sexual que maneja a actrices jóvenes en Televisa y Tv Azteca (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

El actor Alfredo Adame volvió a estar en el centro de la polémica pues esta vez reveló que había una red de servicios sexuales que utilizaba a varias actrices tanto de Televisa como de TV Azteca.

En el programa de espectáculos Chisme No Like, Adame dijo que la red de tráfico sexual era dirigida por una mujer de origen estadounidense y que ella era la encargada de ofrecer los servicios a su vez que fungía como representante de algunas de las actrices que participaban para las dos televisoras:

Televisa tenía un proyecto, “Star System”, un proyecto que se llamaba “Star System” que era una casa que había pertenecido a Marga López (...) la directora era una gringa perversa, malvada y miserable llamada Nancy Rotman, era una representante de artistas de mala reputación. No manejaba a grandes estrellas pero sí tenía contacto con algunas de Televisa y TV Azteca

Según Adame, la actriz Edith González formaba parte de esa red, pues "la había visto ahí una o dos veces" (Foto: Instagram @edithgonzalezmx1)

Y es que durante muchos años surgieron las versiones en las que había un supuesto catálogo en el cual aparecían actrices reconocidas y que era usado para contratar los servicios sexuales. Adame dijo que la existencia de ese “catálogo” no es verdad pero que sí hay una red de trata que se encarga de ofrecer ese tipo de servicios:

A ese “Star System” no iban las estrellotas de Televisa: no iba Verónica Castro, no iba Lucía Mendez, no iba Érika Buenfil (...) Nancy Rotman regenteaba a las jovencitas, inclusive, en Televisa, le decían “la burdelera de Televisa” ... “la madrota”... ya lo sabían

El actor reveló el nombre de una de las actrices que supuestamente habían cedido a tal tipo de trabajos: la difunta Edith González. De quien dijo que en ocasiones la había visto circulando por esos lugares. Adame dijo que él se enteró de toda la situación por su entonces esposa Diana Golden, quien le contaba de ese tema por que tenía tratos con la supuesta Nancy Rotman:

Ya lo sabían, ya se sabía que Nancy Rotman regenteaba mujeres, no digo que era a las actrices de Televisa, ya cada quien el que se deje regentear es muy su gusto y muy su interés

Alfredo Adame ha enfrentado varios escándalos contra sus compañeros del medio, especialmente contra mujeres (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

Alfredo también dijo que la supuesta norteamericana usaba sus influencias para poder conseguir papeles para que las actrices más jóvenes pudieran empezar su carrera, al mismo tiempo las negociaba para cuestiones sexuales como pago de los favores que hacía:

Esto a mi me lo confirmaron dos o tres actrices que estaban en el medio y que me dijeron ´No, yo con esa vieja no quiero tratar nada porque así como te vende para una película, te vende también para la cama

Adame y los conflictos más recientes contra Gaby Ramírez:

Adame también criticó a la actriz Gaby Ramírez luego de que esta lo tachara de misógino y de violento (Foto: Infobae)

Alfredo Adame ha estado recientemente en el centro de muchos problemas por las constantes confrontaciones que tiene con otros miembros del mundo del espectáculo, una de ellas es Gaby Ramírez, que participó en uno de los programas en el que Adame fue productor.

Y es que Gaby recientemente había criticado al actor por su forma de dirigirse a las mujeres y lo tildó de misógino y se burló de las constantes polémicas en las que ha estado relacionado. Por supuesto que Adame no se quedó callado al respecto y criticó a la actriz:

Otra que quiere colgarse de mi fama, de mis reflectores. Te voy a decir quién es Gaby Ramírez, una pobre diabla que no ha hecho nada en la vida, pues no canta ni baila. (...) Muy mala conductora. De repente un día cometió un error garrafal con un patrocinador, pero garrafal. Total, el patrocinador terminó el programa, me hablaron y me dijeron, porque yo comercializaba el programa ‘sacamos nuestra cuenta de ahí, porque esta tonta hizo esto y esto’. Le dije al directivo del canal que va para afuera porque no sirve para nada

