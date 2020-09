Galilea Montijo respondió a Alfredo Adame tras llamar lamebotas a conductores de “Hoy”

Alfredo Adame vuelve a la polémica, como si no bastara meterse en conflictos con personajes como Carlos Trejo o con la conductora Laura Bozzo. El actor ahora dirigió sus insultos hacia el matutino más popular de la televisión mexicana Hoy, a quienes llamó “lamebotas”.

Sin embargo, a la defensa de sus compañeros salió la conductora Galilea Montijo, quien criticó sus descalificaciones y le regresó la ofensa.

Y es que Alfredo Adame calificó como “piteros” los proyectos de la productora durante una entrevista para el programa Chisme No Like. Estas fueron las declaraciones iniciales de Adame:

Todos estos chacaleros, pues no son otra cosa que una sarta de lamebotas que quieren trabajar con Magda Rodríguez, ahora yo les pregunto cuál es la ventaja de trabajar con Magda Rodríguez, puro programa pitero

Al respecto, Galilea Montijo señaló que Adame reaccionó de forma muy malagradecida, pues el programa matutino le dio la oportunidad de salir a cuadra durante mucho tiempo.

No sé qué le pasó a Alfredo, la verdad es que no sé. Yo tengo mi opinión que es muy personal y no la voy a dar (...) Yo creo que en la vida, te vaya bien o mal en la empresa en la que estuviste, confiaron en ti en algún momento y te dieron mucha popo, pero pues confiaron en ti