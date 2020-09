Alfredo Adame se catalogó como estrella internacional y los memes se lo reclamaron

Los conflictos de Alfredo Adame con personalidades del medio del espectáculo no paran. Este martes se volvió tendencia en Twitter luego de que insultó a la actriz y conductora Gaby Ramírez.

En entrevista para De Primera Mano, Adame respondió a las declaraciones de Ramírez, quien hace unos días lo calificó como misógino y se burló de sus constantes polémicas.

Al respecto, Alfredo afirmó que se trata de una difamación y que solo busca colgarse de su fama:

Otra que quiere colgarse de mi fama, de mis reflectores. Te voy a decir quién es Gaby Ramírez, una pobre diabla que no ha hecho nada en la vida, pues no canta ni baila

De acuerdo con el famoso protagonista de telenovelas en la década de los noventa, Gaby Ramírez también es una mala conductora de televisión, pues recordó cuando cometió un error garrafal durante las grabaciones del programa Sabadito Alegre, donde ambos coincidieron, y que terminó por costarle el puesto.

Muy mala conductora. De repente un día cometió un error garrafal con un patrocinador, pero garrafal. Total, el patrocinador terminó el programa, me hablaron y me dijeron, porque yo comercializaba el programa ‘sacamos nuestra cuenta de ahí, porque esta tonta hizo esto y esto’. Le dije al directivo del canal que va para afuera porque no sirve para na