Andrea Legarreta salió del hospital tras sufrir neumonía causada por COVID-19

La conductora Andrea Legarreta anunció en sus redes sociales que ya presenta mejorías en su estado de salud, luego de que hace una semana, ella, su esposo Erik Rubín y sus dos hijas contrajeron el COVID-19. Su condición de salud se vio afectada y derivó en una neumonía (complicación común de la enfermedad) por lo que fue internada en un hospital al sur de la Ciudad de México.

La conductora festejó su salida del hospital, ante lo cual recibió apoyo por parte de sus fans en las redes sociales y por supuesto de quienes son seguidores del matutino más popular de la televisión mexicana. Así fue como Andrea Legarreta festejó que ya se encuentra en casa:

Mis amores, mi casa, mi cama… Gracias a Dios. Día a día mejorando…Mis pulmones se están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento. También es una buena noticia que al ser neumonía leve, me dicen los doctores (que) mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño