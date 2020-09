Martha Figueroa se burló de “Pepillo” Origel y Erika Buenfil: “Las flores del perdón eran de Andrea Escalona”

Juan José "Pepillo" Origel hizo las paces hace semanas con Erika Buenfil (IG: juanjoseorigel / erikabuenfil50)

Semanas después de enfrentar una fuerte polémica con Erika Buenfil, Martha Figueroa volvió a hablar de la actriz y metió en aprietos a su compañero Juan José “Pepillo” Origel.

En la edición más reciente del programa Con Permiso, de Unicable, Martha estaba hablando de Biby Gaytán y una invitación a un matutino, entonces Origel recordó que en el mismo programa había estado de invitada Buenfil.

Fue cuando Martha recordó la anécdota relacionada con Pepillo y Erika, que protagonizaron un fuerte cruce de declaraciones hace algunas semanas.

El pleito entre el presentador y la actriz terminó cuando él le ofreció disculpas en plena transmisión en vivo del programa Hoy y le regaló unas flores como muestra de su arrepentimiento.

Pepillo Origel y Erika Buenfil se reconciliaron en "Hoy" (Captura de pantalla)

Pero fue ese el asunto que dio más material a Figueroa para burlarse.

“¿Ya nos podemos reír de la Buenfil?”, preguntó Figueroa antes de iniciar con su anécdota. “porque tengo algo bonito que decir, ¿ya podemos o no lo hemos superado? ¿ya lo superamos, no?”.

“Yo ya arreglé mi asunto con ella”, aseguró Pepillo.

“Tengo un pendiente contigo. ¿qué crees?”, preguntó Martha ante la desesparación de Origel porque hablara.

“Que la flores, las famosas flores del perdón que le otorgaste eran de la Escalona”, contó entre risas Martha.

“Se las habían dado de cumpleaños a la Escalona”, añadió Figueroa en relación con la presentadora de Hoy, hija de la productora Magda Rodríguez.

Martha Figueroa compartió una anécdota del perdón entre Origel y Buenfil (IG: juanjoseorigel)

Según la anécdota de Martha, alguien le había regalado las flores a Escalona, pero cuando comenzaron a hablar Origel y Buenfil a una persona de la producción se le hizo fácil darle las flores a Pepillo para que se disculpara con la actriz.

Origel intentó defenderse y aseguró que él mismo había comprado el ramo en la esquina de Televisa, pero Martha continuó con los detalles de la anécdota.

De acuerdo con el relato, Escalona solo vio con tristeza cómo Buenfil se llevaba su ramo e incluso pensó en pedírselo pero su madre se lo impidió. “Se va a regresar y se vuelve a enojar”, le habría dicho Magda Rodríguez.

Origel por momentos se quedaba sin palabras al escuchar a su compañera. “Inventan todo”, aseguró.

Juan José Origel y Erika Buenfil protagonizaron una guerra de declaraciones (IG: juanjoseorigel/erikabuenfil50)

“Te lo tenía que contar, la traía en el buche desde hace varias semanas”, le confesó Martha.

El conflicto

La pelea entre “Pepillo” Origel y Erika Buenfil se desató a raíz de un comentario en Con Permiso.

Origel y Martha Figueroa estaban hablando de la actividad de Buenfil en TikTok, algo que ya había criticado Pepillo. La conductora se refirió al hijo de Buenfil como “el pequeño Zedillo”, pues es el adolescente quien la ayuda a hacer los clips.

Sin embargo, Erika estalló al saber que hablaron de su hijo y en una entrevista con Fernanda Familiar, la actriz advirtió a Origel:”No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec o una colegiatura de Nicolás Buenfil”.

Origel no se quedó callado y en Instagram le pidió a Erika que le demostrara que había hablado mal de su hijo. “Erika, si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra, una de tu hijo, una, bien o mal o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión entonces acepto las ofensas que me has dicho, porque tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y porquería de parte de la gente que me echaste encima”.

Finalmente a principios de agosto Erika acudió como invitada a Hoy y ese mismo día fue convocado Origel, quien en un momento de la transmisión se acercó con la actriz para disculparse.

“Tengo un hijo de 15 años y eso es lo único que puedo decir, con mi hijo no, con los niños no. Tocar fibras delicadas de la vida persona, ya no nada más mía sino que corresponde a su historia de vida, ya lastima, ya hiere y hay que defenderlo y lo voy a defender siempre”, respondió Buenfil, quien aceptó las flores que le dio Origel.

Galilea Montijo le dijo que conociendo a Martha Figueroa el comentario no había sido con mala intención, pero Buenfil tuvo una dura respuesta. “Conociendo a Marthita... no me hagan hablar porque sí me voy a enojar, mejor ya no decimos nada... nada más con mi niño no”.

