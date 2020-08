“Tus seguidores ya me quieren matar”: “Pepillo” Origel retó a Erika Buenfil y la actriz respondió

Juan José Origel y Erika Buenfil han protagonizado una guerra de declaraciones (IG: juanjoseorigel/erikabuenfil50)

La actriz Erika Buenfil respondió al desafío de Juan José “Pepillo” Origel, en medio de la guerra de declaraciones que enfrentan.

Todo comenzó cuando Origel criticó los TikToks que hace Buenfil, pero el asunto escaló de tal manera que esta semana la actriz se mostró furiosa contra el presentador y dijo en el programa de YouTube de Fernanda Familiar:

“No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec o una colegiatura de Nicolás Buenfil”.

Y es que según la actriz, “Pepillo” hizo comentarios sobre su hijo Nicolás que sí le dolieron.

Buenfil acusó a Pepillo de hablar mal de su hijo Nicolás (IG: erikabuenfil50)

“Mi hijo se llama Nicolás Buenfil y eso fue lo que a mí me dolió, porque me ha costado un ching* sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen”.

Buenfil insistió en que pueden criticarla a ella lo que quieran, pero no a su hijo.

“Búrlate, que si estoy gorda o flaca, a eso estoy expuesta, yo misma me burlo de mí; pero por qué tenían que tocar tantos puntos... Me sigue doliendo porque yo creía que era mi amigo”.

Ante los furiosos comentarios de Buenfil, Origel compartió en su cuenta de Instagram un video en donde la retó a demostrarle que ha hablado mal de su hijo Nicolás.

“Qué fácil es hablar y decir y tornar y llorar. En ese video, en esa entrevista, la señora Erika Buenfil me tacha de hocicón, de que he hablado de su hijo”, explicó “Pepillo”.

Origel respondió fuerte a Erika

“No puedo hablar con ella porque me tiene bloqueado, pero aquí, de frente le voy a decir a la señora Érika Buenfil”, continuó Origel, quien lamentó el odio que se desató en su contra.

“Erika, si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra, una de tu hijo, una, bien o mal o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión entonces acepto las ofensas que me has dicho, porque tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y porquería de parte de la gente que me echaste encima”.

“Pepillo” sostuvo que nunca ha hablado mal de Nicolás.

“Por mi madre santa que está en el cielo, juro que nunca he hablado del hijo de Érika Buenfil, jamás, ni lo conozco ni tendría por qué hablar mal de él”.

Origel aseguró que nunca habló mal del hijo de Erika

Además se defendió diciendo que Erika ha contado la historia detrás del nacimiento de su hijo y recordó la entrevista que dio a Mara Patricia Castañeda hace algunos meses, donde la actriz reveló detalles de cómo ha hablado con Nicolás sobre su padre.

Como se recordará, Nicolás es hijo de Ernesto Zedillo Jr., pero no ha tenido contacto con él.

“A mi no me interesa nada, pero lo de tu hijo que me lo echaste encima y me dijiste hocicón, eso si no te lo voy a perdonar porque no lo dije, no hablé nunca de tu hijo ”, añadió Origel.

Erika Buenfil ya quiere dejar atrás el conflicto (Foto: Instagram@erikabuenfil50)

En medio de toda la batalla, Erika parece querer poner punto final, pues en su cuenta de Twitter dio un mensaje de paz.

Y es que la actriz respondió a un tuit donde se mencionaba el desafío de Origel, entonces Buenfil escribió: “Pido paz y amor. Bendiciones. Que todo esto termine. Ya por mi pasó todo, por favor”. En un siguiente tuit dijo: “Cada quien su vida y sus carreras. En tiempos tan delicados. Besos con cariño a todos”.

Erika Buenfil pidió paz

Y su más reciente mensaje señaló “deja todo en manos de Dios y descansa”.

