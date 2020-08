“Con los niños no”: Erika Buenfil y “Pepillo” Origel ya pusieron fin a su pleito

Juan José Origel y Erika Buenfil protagonizaron una guerra de declaraciones (IG: juanjoseorigel/erikabuenfil50)

Luego de días de una guerra de declaraciones a través de redes sociales, Juan José “Pepillo” Origel y Erika Buenfil hicieron las paces en el programa Hoy bajo la premisa de “con los niños no”.

El conflicto se desató porque Buenfil arremetió contra Pepillo por haber hablado de su hijo Nicolás en el programa Con Permiso que conduce junto a Martha Figueroa.

“No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec o una colegiatura de Nicolás Buenfil”, señaló la actriz en una entrevista con Fernanda Familiar.

Origel la retó a que le demostrara que había hablado mal de Nicolás.

“Erika, si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra, una de tu hijo, una, bien o mal o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión entonces acepto las ofensas que me has dicho, porque tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y porquería de parte de la gente que me echaste encima”, comentó en un video.

El presentador retó a la actriz a que le demostrara que ha hablado mal de su hijo

Finalmente este lunes por la mañana ambos se encontraron en el programa Hoy.

“Pepillo” participa en las secciones de entretenimiento del programa de Televisa, mientras que Buenfil acudió como invitada.

“Ya hablé con Erika, entre ella y yo hay una gran amistad”, comentó “Pepillo”. “Se molestó la güera por lo que dijimos en el programa, con toda la razón del mundo, se habló de su hijo, en lo personal yo no hablé, yo no dije nada”.

Y es que en realidad quien habló del adolescente fue Martha Figueroa, compañera de Origel en Con Permiso, pues se refirió al adolescente como “el pequeño Zedillo”.

Buenfil nunca le ha ocutaldo a su hijo quién es su papá, pero no le gusta que se refieran a él con el apellido de su padre y se burlen de eso (IG: erikabuenfil50)

En Hoy, Origel reconoció que sí ha criticado a Erika por su incursión en TikTok y recordó que Buenfil nunca ha tenido empacho en hablar sobre el origen de Nicolás (a quien concibió con Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex presidente mexicano).

Una vez que habló Origel, Buenfil tomó la palabra y explicó que si bien tiene la piel gruesa para recibir críticas, cuando se trata de su hijo va a saltar.

“Tengo un hijo de 15 años y eso es lo único que puedo decir, con mi hijo no, con los niños no. Tocar fibras delicadas de la vida persona, ya no nada más mía sino que corresponde a su historia de vida, ya lastima, ya hiere y hay que defenderlo y lo voy a defender siempre”.

Pepillo Origel y Erika Buenfil hicieron las paces en el programa "Hoy" (Captura de pantalla)

Según Erika fue su propio hijo quien le comentó sobre la nota de Origel y Figueroa hablando de él.

“De pronto suceden cosas así, el enojo fue creciendo y me fui quedando callada. No vengo a aclarar qué se dijo, qué no se dijo”, añadió Erika, quien aceptó la disculpa y las flores que le dio Origel.

Ya con la voz quebrada, a punto del llanto, la actriz expresó:

“Merece respeto, se llama Nicolás Buenfil, no tiene porqué ser llamado de ninguna otra manera y menos despectivamente y así lo sentí”.

Galilea Montijo le dijo que conociendo a Martha Figueroa el comentario no había sido con mala intención, pero Buenfil tuvo una dura respuesta.

Fue Martha Figueroa quien se refirió al hijo de Buenfil como el "pequeño Zedillo" (IG: figuerolas)

“Conociendo a Marthita... no me hagan hablar porque sí me voy a enojar, mejor ya no decimos nada... nada más con mi niño no”.

Origel añadió que ya hablaron el asunto y le expresó su admiración y su respeto.

Así que este pareció ser el fin del conflicto que acaparó la atención en los últimos días.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“¿Soy producto de una equivocación?”: el hijo de Erika Buenfil la cuestionó sobre su origen

“Pepillo” Origel y su indirecta a Erika Buenfil en plena batalla: “Nunca me olvido de la gente mala”

“Tus seguidores ya me quieren matar”: “Pepillo” Origel retó a Erika Buenfil y la actriz respondió

“Caza autógrafos de Luis Miguel”: Alex Kaffie atacó a Martha Figueroa en defensa de Erika Buenfil