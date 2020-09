Frida Sofía se lanzó con todo en contra de Ninel Conde: “Ni te conozco ni me interesa tu vida”

Frida Sofía tuvo un romance hace años con Larry Ramos, el actual novio de Ninel Conde (IG: ifridag/ ninelconde)

Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, respondió fuerte a Ninel Conde luego de que la actriz se refiriera a ella.

Los nombres de ambas están relacionados por Larry Ramos, el actual novio de Ninel, que hace años sostuvo una relación con Frida.

El romance de Ninel ha sido cuestionado debido a las actividades de Larry, quien dice ser empresario.

La semana pasada, en el programa Chisme No Like se reveló que Larry se acercó a Frida para llegar hasta Alejandra, pues quería que la intérprete invirtiera en sus negocios (que, al parecer, son de tipo piramidal).

El romance de Ninel ha estado en la mira (IG: ninelconde)

El asunto cobró más fuerza porque se supo de una demanda que Guzmán emprendió contra Larry, quien además enfrenta otros procesos legales por incumplimiento de contrato, fraude y enriquecimiento ilícito.

En medio de todo el revuelo que ha causado su nuevo romance, en declaraciones a Suelta la Sopa, Ninel dio a entender que Frida Sofía se habría aliado con su ex, Giovanni Medina, para afectar su relación de pareja. “Todo esto es un complot de mi ex Giovanni Medina y Frida Sofía para tratar de ensuciar mi relación”.

Además dijo a Gustavo Adolfo Infante que estaba enterada del romance de Larry con Frida, pero a ella ni la conoce. “Yo a la señorita Frida Sofía ni la conozco, en mi vida la he visto nunca, pero si alguien que habla mal de su mamá qué puede esperar uno”, comentó en relación a los problemas que la joven ha tenido con Alejandra Guzmán.

Los dichos de Ninel llegaron hasta oídos de Frida Sofía, quien no se quedó callada y a través de Instagram stories escribió una fuerte respuesta.

La dura respuesta de Frida Sofía

“”Ay Ninelita... ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron si conocía Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex y no quiero ser grosera, pero ya que dices que “qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá”, yo te respondo “pues qué se puede esperar de una mujer en plena guerra por la custodia de su hijo mal nutrido, prioratiza (sic) andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo”. Y no de cualquiera.... creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra, bendiciones”.

Ninel Conde no ha hecho referencia a los recientes comentarios de Frida, pero sí ha defendido a Larry de las recientes acusaciones, y es que el programa Ventaneando reveló una demanda de Alejandra Guzmán contra él por no haberle regresado el dinero que le transfirió para hacer inversiones.

Este fin de semana Ninel compartió en Instagram un par de fotografías junto a Larry, ya mostrando su rostro, porque había tratado de ocultar la identidad de su novio.

Para acompañar las imágenes, Ninel escribió una anécdota atribuida a Gandhi, cuando estudiaba Derecho en Londres.

Así defendió Ninel a su novio

Según el relato, al ponerlo a elegir entre dinero y sabiduría, Gandhi habría optado por lo primero bajo el argumento de “cada quien elige lo que NO tiene”.

Así que Ninel prosiguió diciendo: “En la vida encontrarás personas que aparentan saberlo todo, pero que en realidad, se engañan con su altivez, orgullo y falsa humildad. Aunque tengas que enfrentarte con personas frustradas, mantén siempre tu frente en alto”.

Y cerró con un mensaje de amor dedicado a Larry y escrito en inglés.

“Te amo locamente. Gracias por todo tu apoyo y paciencia. Eres maravilloso, un regalo de Dios”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ninel Conde sabía del romance entre su novio y Frida Sofía

“Todavía nada”: así respondió Ninel Conde a los rumores de un posible embarazo

“Te va a embarcar”: revelaron la supuesta identidad del novio de Ninel Conde, que también habría estado con Frida Sofía