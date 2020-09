Ninel Conde sabía del romance entre su novio y Frida Sofía

Ninel Conde sabía del pasado de su novio con Frida Sofía (IG: ninelconde)

Para la actriz y cantante Ninel Conde no fue una sorpresa la información sobre el romance que su ahora novio, Larry Ramos, tuvo con Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán.

Según información de Lucho Borrego en el programa Suelta la Sopa, “Ninel está consciente de esa situación, sabe que su pareja -Larry Ramos- compartió un tiempo con Frida Sofía, está consciente de esa situación, no está preocupada”.

Según Borrego, lo que sí preocupa a Ninel son los recientes rumores sobre las actividades de Ramos.

Y es que en el programa Chisme No Like advirtieron a Ninel porque Larry estaría detrás de empresas tipo piramidal e incluso aseguraron que insistió en acercarse a Alejandra Guzmán para que invirtiera en sus negocios.

Borrego defendió a Ramos porque tiene amigos en común con él.

“Me dicen que es un tipo muy trabajador, una persona emprendedora. Sí es un hombre negociante y está buscando la manera de negociar, eso no es ningún pecado. De pronto si tiene un proyecto con Ninel en este momento o si le propone invertir, no tiene ninguna mancha en su nombre ni en su reputación”.

Borrego también dijo que le preguntó a Ninel si tiene planes de casarse con Ramos y tener un bebé con él.

“Queremos hacer las cosas bien, en el nombre de Dios”, le respondió Ninel al integrante de Suelta la Sopa, por lo que Borrego interpretó que antes de ser mamá, la actriz desearía casarse primero con Larry.

El mismo presentador ya le había preguntado a Ninel si está embarazada, pues la actriz sorprendió el fin de semana al compartir una imagen junto a Larry, tomada desde un hospital, en la que decía “algo hermoso está por venir”.

La actriz respondió a Borrego que “todavía nada”, pero no descartó la idea de convertirse en madre.

Y es que según la revista TV Notas, Ninel y Larry ya se hicieron las pruebas médicas correspondientes para empezar con el proceso para tener un bebé.

Ese fue otro de los motivos por el que le advirtieron a Ninel en Chisme No Like, ya que obtuvieron información según la cual Larry también deseaba embarazar a Frida Sofía.

“Te va a embarcar a poner dinero en esa empresa”, le dijo Javier Ceriani, presentador de Chisme No Like, mientras que su compañera, Elisa Beristain, lamentó la reputación del nuevo novio de la actriz y cantante.

“Ninel, no pongas dinero. ¿Por qué no te puedes agarrar uno con zapatos? Ya no uno rico, un buen hombre”.

La actriz no había querido revelar la identidad de su nuevo amor, pero finalmente en los medios de comunicación se dio a conocer de quién se trata. Lo que sí ha expresado es lo enamorada que está.

“Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme. Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mí y de mi princesa”, escribió hace unos días en Instagram para acompañar una foto junto a Larry.

