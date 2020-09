“Todavía nada”: así respondió Ninel Conde a los rumores de un posible embarazo

Ninel Conde negó que esté embarazada de su nuevo novio (IG: ninelconde)

La nueva relación de Ninel Conde la ha tenido en la mira en los últimos días con historias que incluso apuntan a un posible embarazo, pero la propia actriz se encargó de rechazar esa versión.

El conductor Lucho Borrego, del programa Suelta la Sopa, preguntó a Ninel si está embarazada, como apuntaban algunos rumores desatados recientemente.

“Todavía nada, amigo. Nunca dejemos de brillar a pesar de la injusticia, que en medio de todo, Dios es bueno”, fue el mensaje que Ninel envió a Lucho.

Los rumores se desataron a raíz de una publicación de la propia Ninel en Instagram stories.

Conde se mostró muy cariñosa junto a su nuevo novio, desde un hospital de Ciudad de México y escribió: “algo hermoso está por venir... pronto les contaré”.

Ninel Conde sorprendió con esta imagen junto a su novio y desató dudas sobre un posible embarazo

En redes sociales se desataron comentarios sugiriendo un nuevo embarazo de la actriz y cantante, quien ya tiene una hija llamada Sofía(fruto de su relación con el actor Ari Telch) y un niño, de nombre Emmanuel, nacido durante su relación con Giovanni Medina.

De hecho Ninel se encuentra en una agria batalla legal por la custodia del pequeño, a quien tiene meses sin ver en persona.

Así que su nuevo romance ha atraído miradas, sobre todo porque ella mantuvo en misterio la identidad de su galán.

Sin embargo, el programa Chisme No Like confirmó la identidad del novio: Larry Ramos, un empresario colombiano que antes tuvo una relación con Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán.

Una imagen presentada en "Chisme No Like" de Larry Ramos (i) con Alejandra Guzmán

Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, le advirtió a Ninel sobre el pasado de Larry, quien estaría detrás de empresas tipo piramidal.

“Lo que él quería era estar con Alejandra (Guzmán) y sacarle dinero. Frida casi pone dinero en estas empresas de él”.

“Te va a embarcar a poner dinero en esa empresa”, le dijo Ceriani a Ninel, mientras que su compañera, Elisa Beristain, lamentó la reputación del nuevo novio de la actriz y cantante.

“Ninel, no pongas dinero. ¿Por qué no te puedes agarrar uno con zapatos? Ya no uno rico, un buen hombre”.

A Ninel ya le advirtieron sobre el pasado de su nuevo amor (Foto: Instagram de Ninel Conde)

En el programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante también dijo que Ninel le negó un nuevo embarazo.

Según Infante, Frida Sofía ya empezó a hablar mal de Larry, a lo que Ninel respondió: “A la señorita Frida Sofía ni la conozco, en mi vida la he visto, (pero) alguien que habla mal de su mamá, qué puedes esperar”.

En su número de esta semana, la revista TV Notas publicó un artículo según el cual Ninel sí estaría buscando embarazarse de Larry, de quien está sumamente enamorada.

Y según la respuesta que dio a Suelta la Sopa, no tiene el asunto descartado, pues señaló “todavía nada”, dando a entender que sí podría ocurrir.

Ninel se ha mostrado muy cariñosa con Larry (IG: ninelconde)

En medio de las nuevas versiones sobre su novio, Ninel se ha mostrado muy enamorada de él.

Hace unos días compartió una foto en donde le agradeció su amor.

“Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme. Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mí y de mi princesa”.

