Frida Sofía reveló que se prepara para contar su versión sobre la pelea con su mamá, Alejandra Guzmán

La modelo Frida Sofía volvió a estar en el centro de la polémica pues reveló que se encuentra preparando un documental con su versión de sus experiencias con su madre, la rockera Alejandra Guzmán. Frida dijo hacer esto para contrarrestar lo que la prensa ha construido en su contra.

Según la modelo, refirió que la causa principal de producir el documental se debe a que se encuentra muy recuperada de la etapa “tan fea y oscura” pero que ha logrado salir adelante y que eso es lo que quiere mostrar a las personas para que tomen y aprendan de ella.

Quiero contar mi historia para que, para que me entiendan, yo sé que es difícil porque a veces ni yo me entiendo, pero lo quiero contar porque ya superé esa etapa, fue muy fea pero muy valiosa y me enseñó a sobrevivir.

Frida Sofía dijo sentirse mucho mejor y estar dispuesta a contar su historia, cueste lo que cueste (Foto: Instagram @ifridag)

La actriz también refirió a que no sólo se ha tenido que enfrentar a los traumas que le dejó Alejandra Guzmán, sino que también con aquéllas personas que la critican y que esperan que ella se deje para no decir nada más. Algo que Frida Sofía dijo que nunca volvería a pasar:

También me enseñó a que la gente, a veces, no tiene madre, hay muchos que son criticados, que son acosados y la sociedad va a decir que te calles, que te quedes con los brazos cruzados. Nunca en mi vida me van a ver haciendo eso

En específico, Frida Sofía se refiere a las vivencias que pasó a lado de Alejandra Guzmán, pues según Sofía, la vida que llevaba su madre era una en la que se movía del alcohol, el abuso de substancias, sus relaciones sentimentales y los largos viajes para los tours. Pero lo que causó un gran alboroto, se debe a que Frida acusó a su madre de haberla obligado a consumir drogas y alcohol cuando ella era sólo una niña.

La modelo acusó a su madre de haberla obligado a consumir drogas y alcohol cuando ella era una niña (Foto: Instagram @ifridag)

Frida Sofía arremetió de forma constante contra su madre y la acusó de haber mantenido relaciones sexuales con Christian Estrada, quien en ese entonces era novio de la modelo, lo que llevó a que su relación terminara y comenzara el confrontamiento entre madre e hija. Por su parte, Alejandra y Estrada negaron las acusaciones y afirmaron que todo se debe a los problemas psicólogicos que padece Frida Sofía, pues lo único que hicieron fue tener una gran relación de suegra y cuñado.

El escándalo se dio a tal grado, que Frida Sofía también entró en conflicto con su abuelo, Enrique Guzmán, a quien acusó de tener comportamientos impropios cuando ella era adolescente y con el que se enfrascó en una guerra de declaraciones. Silvia Pinal también se refirió al conflicto aunque únicamente dijo que no le parecía correcto dirigirse a su familia como lo ha hecho su nieta, en referencia a las ofensas que ha dicho abiertamente al aire contra Enrique y Alejandra.

Sin guardarse nada, la cantante arremetió fuertemente contra sus detractores y aseguró que contará la verdad, "caiga quien caiga". (Foto: Instagram @ifridag)

Además, la modelo arremetió contra sus detractores, a quienes cuestionó el porqué se meten con ella y a que se debe que tantas personas se den el tiempo para hablar mal de ella, todo con el tono al que ya nos tiene acostumbrados:

Si yo quiero contar mi historia ¿cuál es el pedo? osea esto que le sirva a alguien que quiera, no es a fuerza y nada. Todo el mundo (dice) ’¿cállate, no estás harta ya del drama?´ y yo digo que no me importa, es mi vida y la voy a contar. Caiga quien caiga, I don´t fucking care.

Además dijo que no le afecta no tener un equipo perfecto o “una gran edición” pues independientemente de eso, ella está enfocada en querer contar su versión de la historia. Recientemente, la hija de La Guzmán también reavivó la llama del conflicto con Christian Estrada, quien se encuentra en el programa Guerreros 2020, en donde dio a conocer que tenía un romance con la participante Ferka, algo que no le agradó a Frida Sofía quien realizó comentarios ofensivos en las cuentas de Instagram de la pareja.

