Así respondió Ferka a los mensajes ofensivos de Frida Sofía

Ferka respondió a las agresiones y dijo que no se va a enfocar en lo que se diga de Christian sino en lo que hagan juntos como pareja (Foto: Instagram @ferk_q)

La cantate y actriz Fernanda Quiróz, mejor conocida como Ferka, respondió a los insultos que le dedicó la modelo Frida Sofía luego de que se diera a conocer que tiene una relación con Christian Estrada, quien fuera pareja de Sofía y a quien acusa como la causa de su aborto y de la mala relación que tiene con su madre Alejandra Guzmán.

Frida Sofía se refirió de una forma muy ofensiva a la pareja cuando anunciaron que ya habían formalizado su relación la cual dieron a conocer en el reality show Guerreros 2020 en el cual son compañeros. Así fue como Frida Sofía se refirió a la relación y a Ferka en especial:

¿Y ahora qué pinc.. leona? Todo el mundo: ‘¿Por qué no superas a...?’ No, el pedo es con ella por pend..., pen-Ferka, el pedo es contigo cabr..., ¿te crees bien pinc... leona? Yo te enseño pinc... gata

Frida se refirió de una forma muy ofensiva contra la pareja y dijo que se encuentra molesta por la relación (Foto: Instagram de Frida Sofía)

Por su parte, Ferka dijo que tanto ella como Christian se encuentran cansados de las declaraciones de Frida Sofía, y refirió que a pesar de que no ha conocido a las ex parejas de Christian, ni ha platicado con ellas, él siempre la ha tratado de una forma “fenomenal” y que ella no se enfoca en averiguar el pasado de la gente:

A ellas no las conozco. Yo el pasado de la gente no lo averiguo, tampoco quiero que averigüen el mío. Todo el mundo tiene su pasado. Desde el día uno conozco a un Christian totalmente diferente, de verdad que, independientemente todo lo que han dicho y todo este ruido. De verdad, siempre lo he dicho, me ha tratado fenomenal

El conflicto inició luego de que Frida Sofía colocara una publicación en una de las fotos de Ferka en la que retaba a la pareja a confrontarla directamente y en persona, a lo que Ferka respondió con este mensaje: “No tengo nada que pensar, yo sé quién soy, sé qué tipo de mujer soy, cómo soy, cuáles son mis valores, mi educación”.

Estrada dijo que ya interpuso una demanda contra Frida Sofía por difamación tras las constantes acusaciones que ha hecho la modelo (Foto: Instagram @estradac11)

Además, Frida Sofía se refirió de la siguiente forma a Christian Estrada, y admitió que se encuentra muy “ardida” por todo lo que tuvo que pasar relacionado con el integrante de Guerreros 2020, y lo culpó por haber “matado a su bebé” y de tener supuestas relaciones sexuales con Alejandra Guzmán:

Sí, claro que estoy ardida, pero no de celos, (este) imbécil, este cule... mató a mi bebé y se cog... a mi mamá... lo cual para mí es lo mismo que matarla. Cuando aborté el bebé, con todo el dolor del alma y sola mi “mamá” se murió. Entonces sí estoy ardida y me da tanto coraje que todavía alguien como la puti... de pen-Ferka lo ponga en un pedestal

Sumado a esto, Frida se burló de que Estrada no sabe inglés y lo tachó de “naquito”:

Por eso yo le hablaba en inglés y me hacía pend... porque me daba penita lo naquito... pero hasta eso le di chance hasta que me salió gigoló y abre nalg...

La pareja interactúa de forma constante en las redes sociales (Foto: Instagram @estradac11)

Por su parte, Christian Estrada dijo que ya abrió una denuncia penal en contra de Frida Sofía por difamación debido a la insistencia de la modelo de afectar su reputación en las redes sociales pero que, afortunadamente “Ferka siempre ha estado a su lado para apoyarlo a ignorarlos” y concluyó diciendo que ya nada de lo que digan de él le impresiona:

Para que ya dejen de hablar de uno, o sea, ya dejen los chismes, las mentiras porque lo que están hablando nada que ver. Entonces, creo que lo hacen para ching. Tengo que poner un alto y lo estoy haciendo Pero gracias a Ferka, o sea, por aquí me entran los chismes por acá me salen. Estoy contento, feliz, enamorado y tengo muchos planes, yo y Ferka. Igual, Ferka hace que se me olviden los chismes. No pongo atención a los chismes porque van y vienen.

