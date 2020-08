El creador de “The Crown” reveló por qué no quiere a Meghan Markle y al príncipe Harry en la serie

Los duques de Sussex viven en una mansión de USD 14 millones en Los Ángeles, muy lejos del Palacio de Buckingham

El creador y showrunner “The Crown”, Peter Morgan, habló sobre los comentarios off the record que recibe de la familia real británica y por qué los duques de Sussex como el príncipe Andrew no aparecerán en la serie nominada al Emmy: “Me siento mucho más cómodo escribiendo sobre cosas que sucedieron hace al menos 20 años”.

Morgan se acercaba al final de un largo rodaje de la cuarta temporada de “The Crown”, que se estrena el 15 de noviembre por Netflix, cuando la pandemia del coronavirus se apoderó del mundo y del Reino Unido, deteniendo la producción. Si bien finalmente pudo terminar la temporada con lo que tenían, aún perdió un par de semanas de filmación. “Puedo ver dónde están las brechas, pero espero que tú no”, dijo.

A raíz de las nueve nominaciones en la próxima edición de los Emmy, incluida una a la mejor serie dramática, Morgan hiz referencia a lo que lo llevó a cambiar de opinión sobre la cantidad de temporadas, los comentarios no oficiales que recibe del Palacio de Buckingham y por qué los escándalos reales actuales no estarán en las últimas dos temporadas.

“Creo que te vuelves mucho más interesante con el tiempo. Meghan y Harry están en medio de su viaje, y no sé cuál es su viaje ni cómo terminará”, dijo Morgan al ser consultado sobre la ausencia de los duques de Sussex.“Tengo en mi cabeza una regla de 20 años. Ese es tiempo y distancia suficiente para comprender realmente algo, comprender su posición y relevancia. A menudo, las cosas que parecen absolutamente importantes hoy en día se olvidan instantáneamente, y otras tienen la costumbre de quedarse y demostrar ser históricamente muy relevantes y duraderas”, añadió.

“No sé en qué parte del esquema de las cosas aparecerán el príncipe Andrew o, de hecho, Meghan Markle o Harry. No lo sabremos, y necesita tiempo para dejar de ser periodístico. Y por eso no quiero escribir sobre ellos porque escribir sobre ellos lo convertiría instantáneamente en periodístico. Y hay muchos periodistas que ya escriben sobre ellos. Para ser dramaturgo, creo que necesitas perspectiva y también debes permitir la oportunidad de la metáfora. Una vez que algo tiene una posibilidad metafórica, puede volverse interesante”, explicó Morgan en declaraciones a The Hollywood Reporter.

“Es muy posible, por ejemplo, contar la historia de Harry y Meghan a través de la analogía y la metáfora, si eso es lo que quieres hacer. Existen tantos ejemplos en el pasado, ya sea Wallis Simpson o Edward VII, o Diana y el príncipe Carlos. En el pasado existen matrimonios complicados. Esposas que se han casado con miembros de la familia real que no se han sentido bienvenidas y que no encajaron. Así que hay muchas historias que contar sin contar la historia de Harry y Meghan”, añadió el productor, que ya se encuentra armando la quinta temporada del aclamado drama, que se estrenará en 2022.





Trailer - The Crown - Lady Di





Consultado sobre sí tiene trato con personal de la reina Isabel II para informarles sobre lo que vendrá en el programa, Morgan admitió que tuvo encuentros “informales” un par de personas que solían trabajar en el palacio y que imaginó que todavía tenían contactos con el palacio. “Son conversaciones bastantes ridículas y buscan de una manera sacar algo de información”.

“De vez en cuando, me dicen: ‘Disfruté ciertos aspectos de la temporada', y con eso sé que probablemente otras personas disfrutaron eso. Y luego dirán: ‘Hubo una o dos cosas que personalmente encontré decepcionantes', lo que probablemente significa que alguien más las encontró decepcionantes”, explicó.

¿Influyen esos comentarios en la historia?. “No, nadie está tratando de censurarme. Nadie ha intentado corregir lo que hago o censurarme. No quiero tener nada que ver con el palacio y el palacio no quiere tener nada que ver conmigo”.

“Algunas personas podrían decir, ‘Es indignante lo que The Crown se ha salido con la suya', y otras personas podrían decir, ‘The Crown podría haberlo dicho mucho peor'. Entonces, dependiendo de su perspectiva, si es un antimonárquico, no importa cuán crítico sea, nunca será lo suficientemente crítico. Y si eres realmente un monárquico acérrimo, entonces todo lo que digo es pura traición. Nunca harás felices a esos dos extremos. Y no tiene sentido ni siquiera intentarlo. Solo escribo lo que quiero escribir”, afirmó Morgan.

Olivia Colman es Isabel II en "The Crown"

Netflix dio a conocer el jueves pasado el tráiler de la cuarta temporada de “The Crown” con las primeras imágenes de Lady Di y Margaret Thatcher, que serán los personajes históricos que se incorporarán en esta nueva entrega.a. Serán interpretadas por las actrices Emma Corrin y Gillian Anderson, respectivamente.

Ambas se unen al reparto de actores que volverá a aparecer en esta nueva entrega, como Olivia Colman, que interpreta a la reina Isabel II; Josh O’Connor, como el príncipe Carlos; Erin Doherty, como la princesa Ana; Marion Bailey, como la reina madre; o Emerald Fennell, como Camilla Parker Bowles, la actual esposa del futuro rey de Inglaterra.

La cuarta temporada se sitúa a finales de la década de 1970, cuando Isabel II y su familia se encuentran preocupados por salvaguardar la línea de sucesión. Para ello, deben encontrar una pareja apropiada para el príncipe Carlos, que sigue soltero a los 30 años.

La cuarta temporada de "The Crown" llega en noviembre por Netflix

Durante este tiempo se empieza a sentir el impacto de la política divisoria introducida por Margaret Thatcher y surgirán tensiones entre ella y la reina que no harán más que empeorar a medida que conduce al país a la Guerra de las Malvinas, generando un conflicto dentro de la Commonwealth. Dentro de toda esta vorágine, el romance del príncipe Carlos con la joven Lady Diana Spencer es la historia de cuento de hadas que el pueblo británico necesita en este momento.

Aunque la intención original de sus responsables era que la serie terminara con su quinta temporada, que llegaría a fines del año próximo, en julio se dio a conocer que habrá una sexta tanda de episodios.

Elizabeth Debicki, actriz australiana de 29 años, interpretará a Diana de Gales en las temporadas cinco y seis “The Crown”. También se confirmó la incorporación del actor galés, Jonathan Pryce, como Felipe de Edimburgo, quien actuará en las dos últimas temporadas. El ganador del Oscar relevará a Mat Smith y Tobias Menzies, que dieron vida al esposo de la reina Isabel II en las primeras cuatro temporadas de la serie.

