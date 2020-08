Netflix anunció la fecha de estreno de la cuarta temporada de “The Crown” y mostró las primeras imágenes de Lady Di

Netflix anunció que la cuarta temporada de "The Crown" se estrena el 15 de noviembre

Netflix anunció este jueves que estrenará la cuarta temporada de “The Crown”, la serie que narra las peripecias de la familia real británica desde la década de 1940, el próximo 15 de noviembre. El estreno se dará en simultáneo a nivel mundial, indicó la plataforma de streaming a través de sus redes sociales.

La princesa Diana de Gales -popularmente conocida como “Lady Di”- y Margaret Thatcher serán los personajes históricos que se incorporarán en esta temporada. Serán interpretadas por las actrices Emma Corrin (quien trabajó en producciones como “Pennyworth”, “Misbehaviour”) y Gillian Anderson (“The X-Files”, “Sex Education”), respectivamente.

Ambas se unen al reparto de actores que volverá a aparecer en esta nueva entrega, como Olivia Colman, que interpreta a la reina Isabel II; Josh O’Connor, como el príncipe Carlos; Erin Doherty, como la princesa Ana; Marion Bailey, como la reina madre; o Emerald Fennell, como Camilla Parker Bowles, la actual esposa del futuro rey de Inglaterra, entre otros.

Trailer - The Crown - Lady Di





La cuarta temporada se sitúa a finales de la década de 1970, cuando la reina Isabel y su familia Windor se encuentran preocupados por salvaguardar la línea de sucesión. Para ello, deben encontrar una pareja apropiada para el príncipe Carlos, que sigue soltero a los 30 años.

Durante este tiempo se empieza a sentir el impacto de la política divisoria introducida por Margaret Thatcher y surgirán tensiones entre ella y la reina que no harán más que empeorar a medida que conduce al país a la Guerra de las Malvinas, generando un conflicto dentro de la Commonwealth.

Dentro de toda esta vorágine, el romance del príncipe Carlos con la joven Lady Diana Spencer es la historia de cuento de hadas que el pueblo británico necesita en este momento. Pero, tras las puertas del palacio, la framilia real británica cada vez se encuentra más dividida.

Emma Corrin como la princess Diana en "The Crown" (Shutterstock)

Aunque la intención original de sus responsables era que la serie terminara con su quinta temporada, que llegaría a fines del año próximo, en julio se dio a conocer que habrá una sexta tanda de episodios.

“The Crown” cuenta con 13 nominaciones para la próxima edición de los Emmy, que se realizará de forma virtual el 2 de septiembre, incluida una candidatura a la mejor serie dramática.

Esta semana se dio a conocer que Elizabeth Debicki, actriz australiana de 29 años, interpretará a Diana de Gales en las temporadas cinco y seis “The Crown”, que serán las últimas, según anunció Netflix.

Elizabeth Debicki interpretará a Lady Di en las últimas temporadas de “The Crown” (Foto: Instagram@ elizabethdebickinators)

Debicki saltó a la fama en 2013, a los 23 de edad, cuando actuó como Jordan Baker en “The Great Gatsby”, junto a Leonardo di Caprio. Igual participó en “Macbeth” (2015) y “Guardians of the Galaxy vol.2” (2017). Mientras que en el terreno de las series televisivas ha actuado en “The Night Manager”, con Tom Hiddleston; además, es una de las protagonistas de “Tenet”, el nuevo filme de Christopher Nolan, que próximanente se estrenará en cines.

El próximo 31 de agosto se cumplirán 23 años desde que la madre de los príncipes William y Harry muriera en un trágico accidente automovilístico en París. Próximamente, el director chileno Pablo Larraín dirigirá una película centrada en el fin de semana crítico en que Diana de Gales se enteró que su relación con el príncipe Carlos no tenía solución. La elegida para el papel de esa producción fue Kristen Stewart.

Jonathan Pryce será el príncipe Felipe en las últimas temporadas de “The Crown” (Reuters)

Netflix también dio a conocer la incorporación del actor galés, Jonathan Pryce, como Felipe de Edimburgo, quien actuará en las dos últimas temporadas. El ganador del Oscar relevará a Mat Smith y Tobias Menzies, que dieron vida al esposo de la reina Isabel II en las primeras cuatro tempradas de la serie.

