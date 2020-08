J Balvin, recientemente recuperado de COVID-19, no participará en los MTV Video Music Awards

J Balvin retiró su actuación de los VMA 2020 (Crédito: Grosby Group)

Este ha sido un extraño año para las entregas de premios alrededor del mundo. A pesar de que los MTV Video Music Awards 2020 ya tenían planeada una noche con presentaciones de los artistas más importantes, bajo las medidas correspondientes, dos estrellas cancelaron sus actuaciones.

De acuerdo con lo que una fuente reveló a la revista Variety, J Balvin y Roddy Rich se retiraron de la alineación de presentaciones que el show presentaría el próximo 30 de agosto.

“Desafortunadamente, J Balvin y Roddy Ricch ya no actuarán. Como ocurre con todas las premiaciones, siempre hay cambios de talento de última hora. Dicho esto, este año tiene más obstáculos logísticos que la mayoría y la salud y seguridad de nuestros empleados y socios es de suma importancia”, declaró una fuente cercana al show.

Según la publicación, el show originalmente estaba planeado celebrarse en el Barclays Center de Brooklyn, y con numerosas actuaciones que se llevarían a cabo alrededor de “icónicas locaciones de la ciudad de Nueva York”.

El reguetonero colombiano J Balvin no ha dicho la razón de la cancelación de su participación (Foto: EFE/Thais Llorca)

“Los VMA 2020 se llevarán a cabo el domingo 30 de agosto y rendirán homenaje a la increíble resistencia de Nueva York con varias actuaciones al aire libre en la ciudad con audiencia limitada o nula, cumpliendo con todas las pautas estatales y de la ciudad. En estrecha consulta con los funcionarios de salud estatales y locales, quedó claro en este momento que las actuaciones al aire libre con una audiencia limitada o nula serían más factibles y más seguras que un evento en interiores”, comunicó la televisora en ese momento.

No obstante, debido a la situación de la pandemia los productores tuvieron que abandonar el plan principal y cambiar la locación de Nueva York a un estudio de sonido en Los Ángeles.

Por lo pronto artistas como Lady Gaga, Ariana Grande, The Weeknd, BTS, Miley Cyrus, DaBaby, Doja Cat, Maluma, CNCO, así como una presentación de “nostalgia” que ocupan los Black Eyed Peas, siguen con las participaciones en pie. Mientras que se anunciaran más actuaciones durante la semana.

Recuperación de COVID

Aunque José Álvaro Osorio Balvín, nombre verdadero del cantante, no dio una razón por la cancelación, hace una semana hizo saber al mundo que se está recuperando de coronavirus.

El grupo surcoreano BTS aún forma parte de la premiación (Foto. EFE /Nina Prommer)

El artista nacido en Medellín, Colombia, relató durante la transmisión de los Premios Juventud su experiencia al contraer la enfermedad, la cual mantiene en vilo al mundo entero desde el final del año pasado. De acuerdo a su descripción de los hechos, la enfermedad le “ha dado muy duro” por lo que envió un mensaje de alerta a quienes dudan de la veracidad del virus.

En un mensaje grabado desde su casa en su ciudad natal, uno de los máximos exponente del reggaetón comunicó sobre su padecimiento y cómo lo ha enfrentado.

El anuncio lo hizo al recibir uno de los galardones que le otorgaron anoche, cuando aprovechó para revelar los “días difíciles” y “muy complicados” que ha tenido desde que conoció su diagnóstico.

“En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19. Han sido unos días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro”, dijo con la voz algo apagada. También pidió a los fans que se tomen en serio el virus.

J Balvin revela que está saliendo del COVID-19

“Estoy enviando un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud, a toda la gente en general, que se cuiden y se protejan esto no es un chiste... el virus como tal sí existe y es muy peligroso. Así que cuídense mucho”, agregó.

Balvin hizo presencia de esta manera en la ceremonia tras recibir su segundo Premio Juventud de la noche.

El artista fue reconocido por el mensaje del video musical de su canción “Rojo”, que cuenta la dolorosa historia de un hombre que muere en un accidente automovilístico, causado por enviar un mensaje de texto mientras se dirigía al hospital para presenciar el nacimiento de su hija.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Me tocó bien duro”: el dramático testimonio de J Balvin tras contraer coronavirus

Apple amplía sus emisoras de radio musicales y lanza un programa con J Balvin

Todos los detalles de quiénes acompañarán a JBalvin, Anuel AA y Ozuna en el Baja Beach Fest 2021

J Balvin y Tainy unen fuerzas con Dua Lipa y Bad Bunny