“Me tocó bien duro”: el dramático testimonio de J Balvin tras contraer coronavirus

J Balvin revela que está saliendo del COVID-19

El cantante colombiano, J Balvin, confesó que se está recuperando del COVID-19, una enfermedad que le “ha dado muy duro” y por la que envió un mensaje de alerta a quienes dudan de la veracidad del virus.

El artista nacido en Medellín, Colombia, relató durante la transmisión de los Premios Juventud su experiencia al contraer la enfermedad, la cual mantiene en vilo al mundo entero desde el final del año pasado.

En un mensaje grabado desde su casa en su ciudad natal, uno de los máximos exponente del reggaetón comunicó sobre su padecimiento y cómo lo ha enfrentado.

El anunció lo hizo al recibir uno de los galardones que le otorgaron anoche, cuando aprovechó para revelar los “días difíciles” y “muy complicados” que ha tenido desde que conoció su diagnóstico.

El galardonado con el Grammy de 35 años pidió a los fans que se tomen en serio el virus. (Kent Nishimura / Los Angeles Times/Polaris)

“En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19. Han sido unos días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro”, dijo con la voz algo apagada.

El galardonado con el Grammy de 35 años pidió a los fans que se tomen en serio el virus.

“Estoy enviando un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud, a toda la gente en general, que se cuiden y se protejan esto no es un chiste... el virus como tal sí existe y es muy peligroso. Así que cuídense mucho”, agregó.

Balvin hizo presencia de esta manera en la ceremonia tras recibir su segundo Premio Juventud de la noche.

El artista fue reconocido por el mensaje del video musical de su canción Rojo, que cuenta la dolorosa historia de un hombre que muere en un accidente automovilístico, causado por enviar un mensaje de texto mientras se dirigía al hospital para presenciar el nacimiento de su hija.

Con su anuncio, Balvin se suma a la creciente lista de artistas latinos que han padecido de COVID-19, en la que también están su compatriota Karol G y Prince Royce, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez.

También los conductores de “Despierta América” Karla Martínez y Alan Tacher -además de su esposa Cristy Bernal-, Antonio Banderas, Camila Sodi y muchos más.

Balvin ganó cinco estatuillas, empatando con Karol G. (Foto: EFE/ARCHIVO)

En los Premios Juventud 2020, que se transmitieron por Univision, Balvin ganó cinco estatuillas, empatando con Karol G. Bad Bunny fue el mayor ganador de la noche con ocho premios.

El artista colombiano encabezó las nominaciones de Premios Juventud con 12, seguido por Karol G con 9.

Los siguen Bad Bunny, que se queda por debajo con 8, Anuel AA con 7 y Daddy Yankee y Manuel Turizo, con 5 cada uno. Mientras, Maluma y Sebastián Yatra destacan con 4 nominaciones.

La edición de 2020 de Premios Juventud es la primera entrega de estatuillas que se realiza presencialmente durante la pandemia.

La cadena Univision, que organiza y transmite estos galardones, sentó precedente con un programa híbrido de números musicales grabados y una conducción en vivo, ante las sillas vacías del teatro Hard Rock Live situado en el Hard Rock Seminole Hotel, en la ciudad de Hollywood, a unos 20 kilómetros de Miami.

Con información de EFE y AP

