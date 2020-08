Después de haber terminado el contrato de exclusividad con Televisa, Erika Buenfil ya probó la libertad

La actriz declaró que ahora ya probó la libertad (Foto: Archivo)

Erika Buenfil perdió su contrato de exclusividad con Televisa el año pasado, a consecuencia de esto, ella cayó en una profunda depresión. Pero a meses de haber experimentado este difícil momento en su carrera, ahora siente que esto le abrió las puertas a diversas posibilidades.

En una entrevista con el diario digital El Imparcial, la actriz comparó toda la experiencia a estar en “Disneylandia”, pero después de que las oportunidades nacieron, fue algo parecido a poder explorar un lugar como “Las Vegas”.

Hay una frase de una actriz que decía que estábamos en Disneylandia, pero que saliendo por esa puerta estaban Las Vegas. Estaba muy feliz, arropada, protegida por Televisa. Si tengo una carrera, fue porque me dieron la oportunidad, pero al salir da un miedo horrible

Ahora, a más de un año de este suceso, Buenfil ha saboreado la libertad de poder experimentar, algo que no se le había permitido hacer con la exclusividad que tenía que seguir.

Buenfil trabajó cuatro décadas en Televisa (IG:erikabuenfil)

“Estoy tranquila, ya superé la crisis (…) Las puertas siguieron abiertas, solo no tengo la exclusividad y además tengo la posibilidad de hacer muchas cosas como agente libre, y eso no lo había saboreado hasta ahorita”, explicó al sitio web.

En donde más ha experimentado Buenfil ha sido en Tik Tok, la red social en donde ha aprendido muchas cosas de las nuevas generaciones.

Tik Tok me ha enseñado a conectar cómo están los chavos ahora, la música que escuchan, lo que les gusta. Ellos nos vinieron a dar la muestra de no tomar las cosas tan en serio y no darle importancia

Tal es el caso que la actriz ha sido denominada como “La Reina de Tik Tok”, pues está a punto de llegar a los 9 millones de seguidores gracias a sus ingeniosos videos.

La actriz Erika Buenfil y su hijo Nicolás (IG: erikabuenfil50)

“Creo que la razón por la cual les gusto mucho es porque rompí el cartabón de lo estipulado: ‘la artista es perfecta, no se despeina, siempre puede, nunca le pasan cosas’ y de pronto la plataforma te da la oportunidad de mostrarte a la hora de hacer la limpieza, de estar con tu hijo, y yo me atreví porque yo así soy'”, dijo.

Una pelea de cuarentena

La mayoría de las veces que Buenfil ha dado de qué hablar, ha sido por sus graciosos videos. Sin embargo, a principios de mes se vio envuelta en una pelea con Pepillo Origel y Martha Figueroa.

El conflicto entre la estrella de telenovelas mexicanas y los comunicadores comenzó cuando estos se lanzaron contra las exitosas publicaciones que Buenfil ha realizado en TikTok, pero en medio de la conversación se refirieron de manera inapropiada hacia el hijo de la famosa.

“Ya no soy seguidor de ella. Quiero mucho a Erika Buenfil, pero sus TikTok ya me tienen hasta... Ya es mucha payasada”, dijo Juan José Origel, también conocido como “Pepillo”, durante su programa “Con Permiso” de Unicable.

Buenfil nunca le ha ocutaldo a su hijo quién es su papá (IG: erikabuenfil50)

Los comentarios de Origel fueron rematados por los de Martha Figueroa, quien dijo que los contenidos de TikTok eran dirigidos por el hijo de Erika Buenfil, a quien se refirió como “el pequeño Zedillo” en alusión a que es nieto del ex presidente de México, Ernesto Zedillo.

Después de las declaraciones, los involucrados se enfrascaron en una serie de indirectas a través de redes sociales, pero después de varios meses fue Erika Buenfil quien se sinceró para contar lo que le molestó aquella ocasión.

Durante una plática con la periodista Fernanda Familiar, Buenfil recordó las razones por las que se enojó y por las que no perdonará a Origel o Figueroa. La actriz explicó que las críticas hacia su hijo fueron lo que le molestaron.

“Mi hijo se llama Nicolás Buenfil y eso fue lo que a mí me dolió, porque me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura y que no me lo toquen ”, aseveró.

