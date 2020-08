“No lo voy a perdonar... que cuide el hocico”: la furiosa respuesta de Erika Buenfil a los dichos de Pepillo Origel

Con un tono molesto y en ocasiones al borde del llanto, la actriz Erika Buenfil respondió a los ataques que hace unos meses recibió por parte de los periodistas Pepillo Origel y Martha Figueroa. “Me dolió, no lo voy a perdonar”, dijo contundente y por primera vez, sobre las duras palabras que recibió en mayo pasado.

El conflicto entre la estrella de telenovelas mexicanas y los comunicadores comenzó cuando estos se lanzaron contra las exitosas publicaciones que Buenfil ha realizado en TikTok, pero en medio de la conversación se refirieron de manera inapropiada hacia el hijo de la famosa.

“Ya no soy seguidor de ella. Quiero mucho a Erika Buenfil, pero sus TikTok ya me tienen hasta... Ya es mucha payasada. Dice que el único pago que ha recibido es el cariño de su público... Para ellos, los que son actores, sí los necesitan y qué bueno que tengan esos seguidores”, dijo Juan José Origel, también conocido como “Pepillo”, durante su programa Con Permiso de Unicable.

Los comentarios del comunicador fueron rematados por los de Martha Figueroa, quien dijo que los contenidos de TikTok eran dirigidos por el hijo de Erika Buenfil, al que se refirió como “el pequeño Zedillo” en alusión a que es nieto del ex presidente de México, Ernesto Zedillo. Además durante la emisión abundaron en la vida sentimental de la protagonista de Amores verdaderos.

Foto: erikabuenfil50 / IG - juanjoseorigel / IG

Después de estas desafortunadas declaraciones, los involucrados se enfrascaron en una serie de indirectas a través de redes sociales, pero después de varios meses fue Erika Buenfil quien se sinceró para contar lo que le molestó aquella ocasión.

Durante una plática para el canal de YouTube de la periodista Fernanda Familiar, la nacida en Monterrey, Nuevo León, recordó las razones por las que se enojó y por las que no perdonará a Origel o Figueroa.

Buenfil explicó que las críticas hacia su incursión en TikTok no le molestaron, pero los comentarios hacia su hijo sí le dolieron.

“Mi hijo se llama Nicolás Buenfil y eso fue lo que a mí me dolió, porque me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen”, dijo al borde del llanto durante el programa virtual de Fernanda Familiar.

“No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec o una colegiatura de Nicolás Buenfil”, agregó muy molesta.

La actriz Erika Buenfil y su hijo Nicolás (IG: erikabuenfil50)

La actriz resaltó que ella sola ha educado y sacado adelante a su hijo, por lo que no tienen que molestarlo con comentarios sin sentido.

Sobre las críticas a sus contenidos en redes sociales, Erika Buenfil dijo: “Y si yo hice TikTok e hice el ridículo es mi problema, no de ellos; no los ofendí nunca y no los voy a perdonar”.

La actriz pidió perdón a Fernanda Familiar tras su explosiva respuesta y les recomendó a Pepillo Origel y Martha Figueroa continuar con su carrera, pero que no se metan en su vida o la de su hijo.

Añadió que jamás entendió porqué si hablaban de su incursión en TikTok, los comunicadores abordaran otros temas de su vida privada o la de su hijo.

“Búrlate, que si estoy gorda o flaca, a eso estoy expuesta, yo misma me burlo de mí; pero por qué tenían que tocar tantos puntos... Me sigue doliendo porque yo creía que era mi amigo”, sentenció.

Reconoció que los seguidores que ha conseguido a lo largo de su carrera, ya sea por la actuación o por su incursión en las redes sociales, decidieron defenderla de los ataques.

