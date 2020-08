“Siguen diciendo que me van a matar”: “Pepillo” Origel se aleja de las redes tras pleito con Erika Buenfil

Luego de protagonizar un acalorado pleito con la actriz Erika Buenfil y recibir varias amenazas por esto, el periodista Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo”, decidió tomarse un respiro, alejarse de las redes sociales por un tiempo y viajar a León, Guanajuato, su ciudad natal.

El conductor de 72 años abrió su corazón para contar las razones detrás de su decisión de alejarse de los sitios web por un tiempo, ante los constantes ataques, calumnias y críticas que ha recibido desde que hace unos meses emitió algunos comentarios referentes a la vida de Erika Buenfil.

El conflicto entre estas personalidades comenzó cuando Pepillo hizo algunos comentarios contra las exitosas publicaciones que Buenfil ha realizado en TikTok, pero en medio de la conversación se refirió, junto con Martha Figueroa, de manera inapropiada hacia la famosa y su hijo.

“El pequeño Zedillo”, dijo Figueroa refiriéndose al primogénito de Erika Buenfil en el programa de Unicable, Con Permiso.

Juan José "Pepillo" Origel se ausentará de las redes sociales por las amenazas (IG: juanjoseorigel / erikabuenfil50)

Este comentario desató la furia de la protagonista de varios melodramas mexicanos y provocó que sus fanáticos se fueran contra Juan José Origel con varias amenazas a través de redes sociales.

“Yo ya no voy a pedir disculpas a nadie ya. Ya no. Ya pedí, ya hice a una y a otra. Sobre todo cuando es algo que ni siquiera tuve yo culpa de nada. Pero bueno por tratarse de una señora, dije yo ni modo, si la señora está dolida, yo ofrezco una disculpa y nada me pasa”, dijo en un video de Instagram, donde alertó que se alejaría de los sitios web por un tiempo.

“Pero echarme esos miles y miles de gente encima, esos seguidores, esa gente que me siguen diciendo que me van a matar y que van a matar a mis perros. A mí no me asustan, porque tampoco me van a asustar, pero que estén tirando tanta mierda la verdad que sí da coraje”, explicó sus motivos para ausentarse.

“Por eso yo creo que voy a dejar un rato de estar con ustedes... Esto (las redes sociales) es nada más por el cariño de estar con la gente que está conmigo. Pero ya me cansé, ya me aburrí. Es demasiado”, sentenció.

El presentador, que inició su carrera en televisión hace más de 20 años en Ventaneando, comentó que tomará unos días para alejarse de todo en León, Guanajuato, de donde es originario.

Será en este lugar del país donde evaluará cuándo regresar a sus redes sociales y quienes serán los ganadores de los cuadros que realiza.

El conductor se alejará de los reflectores y estará unos días en León, Guanajuato (Foto: YouTube de Juan José Origel)

“Se me va a pasar el coraje, se me va a pasar todo, al rato voy a estar con ustedes”, dijo contundente en su cuenta de Instagram.

Más tarde publicó un video en su canal de YouTube donde repitió sus razones para ausentarse del ojo público, pero agradeció las muestras de afecto que ha recibido de sus seguidores.

Aunque los comentarios de Juan José Origel y Martha Figueroa fueron emitidos hace varios meses, a inicios de agosto Erika Buenfil fue contundente al referirse al tema en el canal de YouTube de la periodista Fernanda Familiar.

“Mi hijo se llama Nicolás Buenfil y eso fue lo que a mí me dolió, porque me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen”, dijo al borde del llanto durante el programa virtual de la periodista mexicana.

“No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec o una colegiatura de Nicolás Buenfil”, agregó muy molesta.

Tras ventilar su postura, Erika y Juan José fueron reunidos en el programa Hoy, donde acordaron hacer las paces y poner punto final a su conflicto, aunque la tregua no fue obedecida por los seguidores de la rubia, quien según “Pepillo”, continúan ofendiéndolo de manera virtual.

