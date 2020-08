Guerra de acusaciones en la familia del “Loco” Valdés: el nieto del actor se lanzó contra uno de sus tíos

La familia de Manuel "El Loco" Valdés está en una guerra de declaraciones (Captura de pantalla- Ventaneando)

Iván Valdés, nieto del comediante Manuel “El Loco” Valdés, desató un nuevo capítulo en la guerra de declaraciones que afecta desde hace meses a la familia del famoso actor.

En una entrevista con De Primera Mano, Iván respondió a sus tíos Marcos y Manuel.

El primero lo acusó en Hoy de causar la discordia al interior de la familia y el segundo surgió desde hace algunas semanas como “vocero” del comediante, quien desde hace años enfrenta una batalla contra el cáncer de piel.

Iván respondió a lo dicho por Marcos Valdés respecto de que debería ser investigado.

“Que manden investigar a su casa, a ver qué están haciendo con mi abuelo”, dijo Iván, quien durante mucho tiempo fue el encargado de informar a los medios sobre la salud de su abuelo, así como de acompañarlo a sus tratamientos en el hospital. “Vayan a ver qué está pasando en su casa”.

Marcos Valdés acusó a Iván de provocar discordia en la familia

El nieto del actor aseguró que sigue en pie la idea de hacer una bioserie, de la cual es el encargado.

“No es un interés que yo tenga, es algo que mi abuelo me pidió y me firmó. Está en proceso de realizarse ese proyecto, está autorizado por él. Es algo que él firmó para su serie, tenemos años planeándolo”.

Respecto de las acusaciones de que es un “parásito” que no trabaja, Iván dijo que labora en una compañía estadounidense, aunque no dio más detalles.

Comentó que está pensando en retirarse de ese trabajo para dedicarse por completo a la serie de su abuelo.

Iván Valdés (d) reveló que a su abuelo no le gusta que Marcos Valdés se cuelgue de su fama (IG: medmundovaldes / Captura YouTube-Ventaneando)

También habló del testamento del “Loco”.

“Su testamento no me interesa porque ni figuro ni me interesa figurar. Mi abuelo no ahorraba ni un centavo”.

Según Iván, a él le dijeron que el heredero era “Pupi” (Alejandro Valdés), el hijo del comediante que falleció en abril del año pasado, por lo que en caso de haber herencia, ésta iría al hijo de “Pupi”.

Manuel Valdés inclusó emitió un comunicado para reclamarle a Iván por decir que el “Loco” fue intubado.

Iván aclaró que su abuelo sí fue intubado para realizarle un procedimiento por la neumonía que le detectaron, pero nunca dijo que permaneciera así.

Marcos Valdés ya no quiere más conflictos en la familia de su padre (IG: medmundovaldes)

“Este circo es algo que él detesta, por qué me querrían prohibir la entrada. A mí nadie me ha prohibido entrar a esa casa, a mí nadie me ha dado un centavo. Cuando se le pagaron las entrevistas era para él, ellos nadamás llegaban a estirar la manita, eso no era trabajo. No los vi una sola vez, de repente de la nada aparece esta persona y empieza a decir estas cosas y a tratar de desacreditarme de a gratis”, añadió Iván, ya molesto.

“Vamos a hacer un careo cuando guste, si es lo que quieren vamos a exponer el circo completito. Pensé que era mi pariente hasta que me di cuenta todas las peladeces que me ha hecho. Estaba muy bien con él hasta que se empezó a meter conmigo abiertamente. No vuelvo a hablar de ellos, la verdad me dan huev*”, finalizó.

En una entrevista previa con Ventaneando, Iván aseguró que su abuelo ya dejó insutrucciones para cuando muera y tiene listo su testamento.

"El Loco" libra una batalla contra el cáncer desde hace tres años (Foto: Cuartoscuro)

“Te pido un favor nada más: trata de mantener mi imagen lo más bonita posible. Lo más alegre, lo más jovial, que la gente se acuerde de mí cuando estaba sano, que era la felicidad del hogar”, le dijo “El Loco” a su nieto.

Respecto de la herencia, Iván comentó que su abuelo le pidió que no haya peleas por los bienes, pues ya tiene listo su testamento.

“Que no estemos peleando... ‘van a jurar que tengo millones, que la herencia, que no sé qué. Cuando se enteren que no tengo un centavo a mi nombre se van a morir’”.

