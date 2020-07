“El Loco” Valdés sí conserva exclusividad de Televisa: “Si se la quitan, ahí sí lo matan”

Manuel "El Loco" Valdés cubre sus gastos médicos gracias a su exclusividad con Televisa (Captura de pantalla- Ventaneando)

A diferencia de lo que está ocurriendo con Silvia Pinal, el comediante Manuel “El Loco” Valdés sí continúa recibiendo el dinero de su exclusividad con Televisa.

De hecho, según explicó su nieto Iván Valdés a Ventaneando, gracias a ese dinero el actor puede cubrir sus gastos médicos, por lo que le resulta vital, pues no ha trabajado desde que comenzó a tener problemas serios de salud por un tumor que le detectaron en la cabeza-

“Si le quitan su exclusividad, ahí sí lo matan, definitivamente. Ya no tendría cómo hacerse cargo de sus enfermeras y todas sus medicinas que está tomando; las camas rentadas y todo el equipo de hospital que tienen en la casa, él se las solventa”.

En la misma charla con el programa de TV Azteca, Iván reveló que su abuelo ya dejó insutrucciones para cuando muera y tiene listo su testamento.

"El Loco" Valdés quiere que la gente lo recuerde cuando estaba sano (Twitter: @aeroplanosmx)

“Te pido un favor nada más: trata de mantener mi imagen lo más bonita posible. Lo más alegre, lo más jovial, que la gente se acuerde de mí cuando estaba sano, que era la felicidad del hogar”, le dijo “El Loco” a su nieto.

Respecto de la herencia, Iván comentó que su abuelo le pidió que no haya peleas por los bienes, pues ya tiene listo su testamento.

“Que no estemos peleando... ‘van a jurar que tengo millones, que la herencia, que no sé qué. Cuando se enteren que no tengo un centavo a mi nombre se van a morir’”.

Y es que en las últimas semanas ha habido un intercambio de declaraciones entre integrantes de la familia del Loco.

Iván dijo que a su abuelo no le gusta que Marcos Valdés ofrezca declaraciones sobre su salud.

Iván Valdés (d) reveló que a su abuelo no le gusta que Marcos Valdés se cuelgue de su fama (IG: medmundovaldes / Captura YouTube-Ventaneando)

En otra entrevista con Ventaneando dijo que su abuelo está “fastidiado” de que su hijo se cuelgue de su fama, pues en realidad nunca lo ha ayudado.

“A mi abuelo no le agrada nada que tengan que recurrir a él, pero bueno, cada quien tiene sus mañas”, comentó.

Según Iván, su abuelo le ha pedido en numerosas ocasiones a Marcos que lo ayude en vez de solo figurar en los medios de comunicación dando declaraciones de él.

“Se lo ha pedido en numerosas ocasiones, ‘hijito, si vas a querer apoyarme hazlo, no andes hablando, hablas mucho pero no haces nada’. Jamás lo ha apoyado en nada”.

Marcos Valdés ya no quiere más conflictos en la familia de su padre (IG: medmundovaldes)

Incluso compartió una anécdota sobre cómo Marcos no se hace responsable de los gastos del “Loco”, pues siempre que iban a comer a un restaurante -aseguró- Marcos se escondía en el baño al momento de pagar la cuenta, así que un día “El Loco” le dijo al mesero “llévele la cuenta al baño al joven”, y así lo obligó a pagar.

Días después Marcos Valdés fue invitado al programa Hoy, en donde hizo un llamado para acabar con los conflictos familiares, de los que culpó totalmente a Iván.

“Ya basta de estas guerras estúpidas donde no vamos a llegar a ningún lado, yo amo a mi madre y padre... le pido a la gente hermosa que ama al Loco que nos unamos para que lo tengamos mucho tiempo”, dijo entre lágrimas. “El problema es este muchacho” (Iván) ... los hermanos nos llevamos muy bien, el único que está metiendo estas porquerías es este muchacho”, añadió.

El caso de Silvia Pinal

El asunto de las exclusividades en Televisa, casi extintas en su totalidad, ha dado de qué hablar en los últimos días luego de saberse que Silvia Pinal no está recibiendo ese dinero.

Su hijo Luis Enrique Guzmán reveló que la primera actriz lleva dos meses sin obtener el pago de sus exclusividades como productora y actriz.

Luis Enrique Guzmán reveló que su madre no ha recibido en dos meses el pago de sus exclusividades de Televisa (IG: laguzmanmx)

Tanto Pinal como “El Loco” forman parte de una pequeña lista de beneficiarios de exclusividades vitalicias que dejó establecida Emilio “El Tigre” Azcárraga.

En el caso de Pinal, al parecer, Televisa estaba negociando quitarle la de productora debido a la crisis económica que enfrenta la empresa.

De acuerdo con la revista TV Notas, por ambas exclusividades la actriz recibiría mensualmente 500 mil pesos.

