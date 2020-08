“Nada más está interesada”: Martha Figueroa y sus ácidos comentarios sobre Belinda y Christian Nodal

Martha Figueroa volvió a lanzar ácidos comentarios sobre el romance de Belinda y Christian Nodal (IG: figuerolas / la voztvazteca)

Aunque Martha Figueroa había puesto en duda el romance de Belinda y Christian Nodal, la presentadora finalmente aceptó que sí existe una relación entre ellos, pero también lanzó ácidos comentarios respecto de su vínculo amoroso.

En la más reciente edición de su programa Con Permiso, junto a Juan José “Pepillo” Origel, Figueroa se refirió a la relación romántica entre los intérpretes, que ha acaparado los titulares del mundo del entretenimiento en México durante los últimos días.

La periodista hizo referencia a la casa que, supuestamente, ya le habría comprado Nodal a Belinda (aunque otras versiones señalan que únicamente puso a disposición una casa, sin que se la haya regalado).

“Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, (ella) vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano (...) Y le compró una casa”.

Martha ya había puesto en duda el romance de los cantantes (Foto: Instagram@lavoztvazteca)

Entonces, Figueroa aceptó -ya con todas las pruebas de amor entre la pareja a través de entrevistas y redes sociales- que sí hay un romance, pero no se está dando en circunstancias equitativas.

“Sí andan Belinda y Christian Nodal que son la pareja del momento, que no es cierto que sea montaje. Te voy a decir lo que yo creo, ok sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada”, señaló.

Y aunque nunca mencionó el nombre de Belinda como la parte interesada, por comentarios anteriores que había hecho en la misma edición se entendió que se refería a ella.

La semana pasada puso en duda la veracidad de la relación y aseguró que todo se trataba de un montaje publicitario.

Martha Figueroa cree que en este romance hay una parte que solo está "interesada"

“Yo no creo nada, es lo que viene siendo un montaje publicitario ¿para qué? No sé. Es un montaje... Cómo va a ser eso cierto si ya sabemos el perfil de novios que le gusta a Belinda, más grandecitos, más poderosos, más de mucha lana (dinero)”, comentó.

“Hay una clave para saber que es falso y es que lo hayan anunciado, que lo haya anunciado su jefa de prensa. Si todos los romances de Belinda no hayan de qué manera taparlo y todos lo niegan, todo dicen que no, y ahora ‘ay, nos ámamos, aquí está la prueba’...se los estoy diciendo, que eso es puro cuento”, añadió.

Sin embargo, en días recientes, Belinda y Nodal han ofrecido entrevistas y han dado muestras de amor en sus redes sociales para echar abajo cualquier posibilidad de que su romance haya sido pactado.

El llanto de Belinda al escuchar la canción que Christian Nodal le compuso

Belinda incluso lloró en una entrevista con Flor Rubio, de Venga la alegría, cuando Christian Nodal le cantó el tema que compuso inspirado en ella.

Pese a ello, Martha no dejó de lado cierta crítica hacia la intérprete.

“Belinda, con los niños no, con los niños no. Que se agarre a uno grande, ¿no? Agárrate uno mayor. Imagínate, este cuate que se la pasaba, según me cuentan, en su tiempo libre jugando con la consola de los jueguitos como todos los niños. De eso pasamos a: en mis ratos libres juego con Belinda”.

Figueroa hizo referencia a la diferencia de edades entre Belinda y Nodal.

Figueroa hizo referencia a la diferencia de edades entre Belinda y Nodal

Christian cumplió 21 años el pasado enero y Belinda celebró sus 28 años este fin de semana.

Sin embargo, la edad de Belinda ha generado dudas alrededor.

En Wikipedia se tenía como su fecha de nacimiento el 15 de agosto de 1989 y luego se dijo que habría nacido en 1990.

Finalmente ella aclaró a la revista TV Notas que nació el 15 de agosto de 1992.

De paso aseguró que la diferencia de edades no es un tema importante entre ellos.

