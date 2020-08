“Caza autógrafos de Luis Miguel”: Alex Kaffie atacó a Martha Figueroa en defensa de Erika Buenfil

Alex Kaffie no estuvo de acuerdo en la manera que Martha Figueroa se refirió al hijo de Erika Buenfil (IG: kaffievillano/ figuerolas)

El periodista Alex Kaffie arremetió contra su colega Martha Figueroa en defensa de la actriz Erika Buenfil.

Buenfil protagonizó una guerra de declaraciones la semana pasada por los comentarios que Figueroa y Juan José “Pepillo” Origel hicieron de su hijo Nicolás en su programa Con Permiso.

Buenfil lamentó especialmente que Origel hubiera hablado de su hijo, sobre todo porque lo consideraba su amigo.

Sin embargo, en realidad fue Martha Figueroa quien se refirió a Nicolás como el “pequeño Zedillo” cuando hablaban del éxito que la actriz ha tenido en TikTok.

Juan José Origel y Figueroa estuvieron en la mira por hablar sobre Erika Buenfil y su hijo (IG: juanjoseorigel)

Nicolás nació fruto de la relación que Buenfil tuvo con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente mexicano, pero él nunca reconoció al pequeño, así que la actriz lo sacó adelante sola.

En medio de la disputa, Alex Kaffie escribió en su columna de El Heraldo de México un mensaje de apoyo a Buenfil y de paso se lanzó contra Martha Figueroa, a quien llamó “caza autógrafos de Luis Miguel”.

“Con los hijos, ¡NO!”, tituló Kaffie la columna en donde apoyó la idea de que los hijos de famosos no sean objeto de habladurías en los medios.

“Concuerdo con Erika Buenfil en relación a que su descendiente no tiene por qué ser rapiña del hocico de la periodista y caza autógrafos de Luis Miguel, Martha Figueroa. Es ruin que se hable, como Figueroa habló, de un menor de edad que no es personaje público. El que él lleve la misma sangre de una artista famosa no nos da el derecho de incluirlo en nuestras fauces y comentarios. Con los hijos, ¡NO!”, señaló.

Juan José Origel y Erika Buenfil han protagonizado una guerra de declaraciones (IG: juanjoseorigel/erikabuenfil50)

Pero no fue ese el único comentario ácido de Kaffie en contra de Figueroa.

En un siguiente apartado de su columna habló del “ardor” que a muchos famosos les ha causado el éxito de Buenfil en TikTok, plataforma en donde ya supera los ocho millones de seguidores, y aprovechó para acusar a Figueroa de vender productos dañinos para la salud.

“La actriz está imparable como tiktokera (ya suma ahí 8.5 millones de seguidores), ¡y eso va a continuar ardiéndoles! Además, ¿qué daño pueden causar sus tiktoks? Más daño causan las pastillas japonesas que Martha Figueroa vende para bajar de peso. Esas sí que son dañinas. Su consumo ya le costó la vida a dos personas”.

Kaffie se lanzó contra Martha Figueroa

El pleito

La furiosa reacción de Erika Buenfil se desató porque en el programa Con Permiso Figueroa y Juan José Origel criticaron su uso de TikTok y terminaron mencionando a su hijo.

Aunque fue Figueroa con mencionó a Nicolás, Erika arremetió contra Origel.

“No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec o una colegiatura de Nicolás Buenfil”, señaló en una entrevista para el canal de YouTube de Fernanda Familiar.

El presentador retó a la actriz a que le demostrara que ha hablado mal de su hijo

“Pepillo” le respondió en un video de Instagram en el que la retó a demostrarle que habló mal de su hijo.

“Erika, si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra, una de tu hijo, una, bien o mal o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión entonces acepto las ofensas que me has dicho, porque tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y porquería de parte de la gente que me echaste encima”, lamentó.

Sostuvo que nunca ha hablado mal de Nicolás. “Por mi madre santa que está en el cielo, juro que nunca he hablado del hijo de Érika Buenfil, jamás, ni lo conozco ni tendría por qué hablar mal de él”.

