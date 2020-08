Martha Figueroa tampoco cree en el romance de Belinda y Christian Nodal: “Es un montaje”

Christian Nodal y Belinda sorprendieron al anunciar su romance (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

La presentadora Martha Figueroa se unió a las voces de quienes dudan de la veracidad del romance entre Belinda y Christian Nodal.

Y es que hace unos días los coaches de La Voz Azteca acapararon la atención en redes sociales y medios de comunicación al dar a conocer su noviazgo.

Fue el propio Nodal quien compartió un par de fotos con Belinda en las que escribió “Te Amo” para destapar la naturaleza de su relación.

Además de memes para burlarse de Lupillo Rivera (el ex de Belinda con quien también trabajó en La Voz) y para celebrar el romance, algunos personajes en el mundo del entretenimiento en México mostraron sus dudas sobre la relación.

Martha Figueroa y Juan José Origel se refirieron al romance de Belinda y Nodal (IG: juanjoseorigel)

En su programa Con Permiso, que conduce junto a Juan José “Pepillo” Origel, Martha Figueroa descartó por completo que entre Belinda y Nodal exista un romance de verdad.

“Yo no creo nada, es lo que viene siendo un montaje publicitario ¿para qué? No sé. Es un montaje”.

Y es que según Martha, quien también forma parte del matutino Hoy, Nodal -figura en la música regional mexicana- no es del tipo de otros novios de Belinda.

“Cómo va a ser eso cierto si ya sabemos el perfil de novios que le gusta a Belinda, más grandecitos, más poderosos, más de mucha lana (dinero)”.

Origel le recordó el romance que la cantante tuvo hace más de una década con el futbolista Giovani Dos Santos, a lo que Figueroa respondió diciéndole que el jugador era una estrella de la Selección Nacional.

Martha Figueroa no cree en el nuevo noviazgo de Belinda (Video: Captura Unicable)

“Hay una clave para saber que es falso y es que lo hayan anunciado, que lo haya anunciado su jefa de prensa. Si todos los romances de Belinda no hayan de qué manera taparlo y todos lo niegan, todo dicen que no, y ahora ‘ay, nos ámamos, aquí está la prueba’”, añadió Figueroa sobre sus dudas acerca del romance de la cantante.

Origel no descartó el romance entre los cantantes, pero Martha insistió: “se los estoy diciendo, que eso es puro cuento”.

La periodista no fue la única en poner en duda la relación.

Daniel Bisogno, del programa Ventanando, dijo “Yo no creo eso. No creo nada de eso. Nodal subió una historia en Instagram donde confirma, básicamente con fotografías, un romance con Belinda”.

Pedro Sola, su compañero en la emisión, lo respaldó. “Sí, ya ves cómo es ella, se enamora rapidito”.

El mensaje oficial de su romance

Mientras que el polémico Alex Kaffie escribió en su columna de El Heraldo de México: “No me trago el cuento de que Belinda y Christian Nodal son novios. Para nada les creo su recién destapada relación. El romance entre la jueza y el juez de La Voz es una invención cuya finalidad es aumentar el rating de La Voz. A mí no me engañan. ¡ A otro perro con ese hueso!”.

Pese a las voces que ponen en duda el romance, al interior de La Voz sí habían notado ciertas actitudes “extrañas” entre Nodal y Belinda, como lo explicó María José -otra de las coaches- a Venga la alegría.

“Han sido muy, ultra e hiper discretos, súper discretos y calladitos... Yo como buena madre veía como sonrisas y cositas así, pero dije: ‘Igual estoy alucinando'. Lo importante es que están contentos, que se les ve muy bien, que se quieren bien... agarró de sorpresa a muchísima gente... Los dos son muy profesionales y de verdad que fue algo discreto, el amor se les nota y tenía que explotar la bomba”, comentó.

“Yo no puedo apostar si van a durar o no, a Beli la amo con todo mi corazón y Nodal es un niño con la ternura andando. Doble pulgar arriba para el amor”, añadió.

