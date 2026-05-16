¿Por qué algunos maestros ganarán más que otros tras el aumento salarial de la SEP? Estas son las razones

El reciente aumento salarial anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para maestras y maestros de educación básica en México no impactará de la misma manera a todos los trabajadores del sector educativo.

Aunque el incremento será de 9 por ciento retroactivo a enero de 2026 —con un ajuste adicional de 1 por ciento previsto para septiembre— el monto final que recibirá cada docente dependerá de diversos factores administrativos y laborales.

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El anuncio fue realizado por el titular de la SEP, Mario Delgado, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conmemoración del Día del Maestro. Sin embargo, detrás del porcentaje uniforme existe un complejo sistema de tabuladores, incentivos y compensaciones que provoca diferencias significativas entre los salarios del magisterio.

La USICAMM y la Promoción Horizontal hacen la mayor diferencia

Uno de los factores más importantes es el sistema de Promoción Horizontal regulado por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, conocida como USICAMM.

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Este mecanismo otorga incentivos económicos a docentes que acreditan preparación académica, experiencia, capacitación y desempeño. Los niveles van del O1 al O8 y pueden representar incrementos adicionales de entre 35 por ciento y hasta 205 por ciento sobre el sueldo base.

Tres docentes en una sala de maestros de escuela pública mexicana administran fondos y revisan documentos oficiales de la SEP y USICAMM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, cuando la SEP aplica un aumento salarial directo al tabulador, los maestros que cuentan con estos incentivos reciben automáticamente un incremento mucho mayor en pesos reales.

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En contraste, los docentes sin promoción horizontal únicamente verán reflejado el 9 por ciento sobre su salario base inicial.

La zona económica también modifica el salario docente

Otro elemento clave es la región del país donde trabaja el maestro. La SEP divide al territorio nacional en diferentes zonas económicas para compensar el costo de vida.

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Los docentes adscritos a la llamada Zona Económica III —que incluye regiones fronterizas, destinos turísticos y algunas alcaldías de la Ciudad de México— reciben un sobresueldo conocido como “Asignación por Vida Cara” o “Concepto RZ”.

Este apoyo puede alcanzar hasta el 30 por ciento adicional sobre el sueldo base, por lo que el impacto económico del nuevo aumento también se vuelve mayor en esas regiones.

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En cambio, la mayoría de los estados del país pertenecen a la Zona Económica II, donde el costo de vida se considera estándar y las compensaciones son menores.

Las horas frente a grupo influyen en el aumento

La forma de contratación también determina cuánto dinero adicional llegará a la nómina de cada maestro.

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En preescolar y primaria predominan las plazas de jornada completa, donde el incremento se calcula sobre un paquete fijo de percepciones salariales.

Sin embargo, en secundaria, telesecundaria y Educación Física son comunes las plazas por Hora/Semana/Mes (HSM), en las que los docentes cobran según el número de horas asignadas frente a grupo.

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Esto significa que un profesor de secundaria con el máximo de 42 horas autorizadas obtendrá un aumento considerablemente mayor que un maestro que apenas inicia con 12 o 15 horas.

Primer plano de dos manos sosteniendo sobres de pago de la SEP y USICAMM, con billetes y una calculadora borrosos al fondo sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nivel educativo también cambia el impacto del aumento

Aunque el Gobierno federal ha impulsado un salario mínimo profesional cercano a los 16 mil 778 pesos brutos mensuales para educación básica, los tabuladores históricos siguen mostrando diferencias entre niveles educativos.

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Los docentes de secundaria suelen tener asignaciones salariales más altas debido a primas por materia y esquemas específicos de contratación. Por ello, el incremento porcentual termina representando más dinero en efectivo respecto a maestros de preescolar o primaria.

Estimaciones recientes indican que, tras el aumento anunciado por la SEP, los salarios promedio podrían quedar de la siguiente manera:

Preescolar: más de 16 mil 800 pesos mensuales.

Primaria: alrededor de 17 mil 700 pesos.

Secundaria: más de 20 mil 300 pesos mensuales.

Un aumento igual en porcentaje, pero distinto en dinero real

Aunque el incremento salarial anunciado por la SEP será uniforme en términos porcentuales, el diseño del sistema educativo mexicano provoca que el beneficio económico sea desigual en la práctica.

Los docentes con mayores incentivos de USICAMM, más horas frente a grupo y adscripción en zonas con alto costo de vida serán quienes perciban los incrementos más altos durante 2026.