La presentación de Danna Paola y Sebastián Yatra enfrentó a fans de la mexicana y de Tini Stoessel

Danna Paola, Sebastián Yatra, No Bailes Sola

La reunión de Sebastián Yatra y Danna Paola se dio gracias a los Premios Juventud en el estado de Florida, Estados Unidos. Y, a pesar de que ellos parecían haber pasado un buen rato, los seguidores de la ex novia de Sebastián Yatra, Tini Stoessel, no tienen buenas opiniones.

El colombiano y la mexicana hicieron varias publicaciones en sus redes sociales desde el primer día en que se encontraron. Yatra compartió una imagen en donde se mostraban ambos con cubrebocas frente a un fondo que decía “Premios Juventud”.

“Segunda foto de la vida. Hasta que por fin nos vimos Danna Paola”, escribió el cantante a inicios de semana en su cuenta de Instagram.

Fue desde ese día que los fans tanto de él, como de su ex novia Tini Stoessel comenzaron a lanzar comentarios agresivos en contra de la mexicana.

Danna Paola y Sebastián Yatra avivaron el rumor de un romance con su presentación a dueto (Foto: Twitter @PremiosJuventud)

“Que bajo caíste con esta”, se expresó una persona. “El año pasado bailabas con Tini y hoy con Danna Paola pésimo gusto tuviste esta vez”, dijo otra persona.

Sin embargo, otros usuarios decidieron defender al par: “Por el hecho de que hagan un tema juntos no significa que sean novios. No vale la pena estar insultando o agrediendo con sus palabras porque no los conduce a nada bueno”, comentó una usuaria.

Días después el cantautor compartió un video en el que bailaron al ritmo de la canción que interpretan juntos: “No bailes sola”. Esto volvió a enfadar a los fans quienes llenaron la sección de comentarios con el nombre “Tini”, junto a banderas argentinas.

“Danna, soy tu fan, pero te odiaría si andas con Yatra”, “Basta Danna, no le llegas ni a los tobillos a Tini”, y el clásico “Team Tini”, escribieron más personas.

Los fans de los tres intérpretes se enfrentaron (Foto: Especial)

Pero esto no inmuto a los cantantes, quienes se concentraron en sus presentaciones musicales. No fue hasta después de la interpretación de su canción en la que los comentarios negativos cesaron y dieron paso a halagos acerca del gran trabajo que habían hecho ambos.

El sitio de la revista Billboard se encargó de hacer una encuesta en la que preguntaron cuál fue la mejor colaboración latina del mes. Después de dos semanas en las que los fanáticos votaron “No bailes sola” se llevó el primer lugar con el 83% de los votos.

Irónicamente la colaboración de Tini con Khea en “Ella Dice” les siguió en el segundo lugar solamente con el 11% de los votos.

El reencuentro

Los cantantes cantaron "No Bailes Sola" (Foto: Especial)

Como parte de los preparativos de la entrega de premios, el colombiano y la mexicana se reencontraron personalmente luego de dos años de mantenerse distanciados, ya fuera por sus múltiples compromisos laborales y también por la cuarentena derivada de la pandemia de COVID-19 por la que atraviesa el mundo.

A través de pequeños clips en su historia de Instagram, la intérprete de “Oye, Pablo” no pudo ocultar la alegría que sintió por volver a ver al cantante.

Después de haberse grabado el pequeño clip, ambos corrieron a saludarse, pero debido a las restricciones sanitarias como un esfuerzo por frenar la pandemia de coronavirus, los amigos se saludaron con un toque codo a codo.

La cantante de 25 años también compartió una fotografía en su perfil, en la que aparece al lado de Yatra. “Dos años después y acá andamos. Ya tamos ready, ¿no?” escribió al pie de la imagen.

Fans de la estrella argentina han señalado por meses a la mexicana por, según ellos, ser la tercera en discordia entre la relación que llegó a su fin en el mes de mayo. No obstante, en múltiples ocasiones los cantantes juveniles han desmentido dicha información, asegurando que entre ellos sólo existe una buena amistad.

