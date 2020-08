Las fotos del impresionante departamento de Maky en esta etapa sin Juan Soler

La actriz argentina Maky Moguilevsky ha vivido en la Ciudad de México desde hace algunos meses, después de haber dejado su vida en Estados Unidos. Ella trabajaba y vivía en Miami, sin embargo hace poco tiempo decidió cambiarse de residencia y ahora vive en un departamento de dos pisos.

A lo largo de la cuarentena ella ha permanecido refugiada dentro de su hogar junto a sus hijas Mía y Azul. Y, a pesar de la situación global, ellas no han tenido una mala experiencia debido al espacio del que gozan.

“Me siento privilegiada porque estamos en un departamento que tenemos aquí en la Ciudad de México, muy cómodas. Mis hijas están tomando sus clases on line. Y nada, tratamos de hacer ejercicio. Tengo una terraza, una azotea, donde tomamos el sol, tratamos de comer saludable”, compartió a la revista ¡Hola! a principios de abril.

Gracias a las imágenes que la argentina ha compartido a través de sus cuenta de Instagram, sus seguidores se han podido darse una idea de lo espacioso que es su apartamento. Así como de la decoración tan particular que eligió.

En la primera sala de su apartamento, la actriz tiene una maravillosa vista de la capital mexicana gracias a los ventanales que la rodean. En el centro tiene una mesa de mármol, mientras que a lado de esta hay dos sillas marrones. También hay un sofá largo blanquecino, adornado con varios cojines color arena y una alfombra gris.

En una segunda sala, justo debajo de la escalera que conecta los dos pisos, la actriz creó un ambiente más de playa gracias a un sofá blanco adornado con cojines grises y negros. Frente a este hay una mesa de centro blanca adornada con motivos marinos.

Moguilevsky no dejó que la pandemia se interpusiera entre el ejercicio y ella, por esta razón improvisó gimnasio. Gracias al espacio que ella tenía disponible y con un entrenador a distancia, logró realizar difíciles rutinas de ejercicio.

Finalmente, gracias a que la ex esposa de Juan Soler vive en el último piso de su edificio, ella cuenta con una gran terraza que ha adecuado con una mesa con capacidad para seis personas. Además de contar con una gran vista, puede aprovechar para darse un respiro.

Cambio de nombre

Maky por mucho tiempo había optado por usar el apellido de su esposo en redes sociales. Pero hace casi dos años ella y el también argentino, Juan Soler, decidieron terminar su matrimonio. A pesar de que esta relación llegó a su fin, la actriz dejó el apellido en sus redes sociales. Sin embargo, la actriz decidió dar una breve explicación en junio.

No me gusta dar explicaciones, pero parece que tengo qué, ¡qué horror! Nada, uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram no me deja cambiar el nombre del usuario tan fácilmente, las oficinas están cerradas, yo no soy buena con la tecnología