En la entrevista también dijo que su separación se debió a una falta de coordinación en sus vidas, y no a escasez de cariño, "Yo pienso que sí (podrían volver a estar juntos), sobre todo por la parte sentimental, pero cuando veo mi vida y la de él lo dudo porque no sé si empaten. Tendríamos que negociarlo, es como una sociedad que se rompió, pero no por falta de amor", explicó Maki Soler.