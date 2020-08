Hasta las últimas consecuencias: la batalla que se avecina entre Aylín Mujica y Vicente Fernández Jr

El conflicto entre ambos personajes comenzó la semana pasada, cuando Aylín Mujica fue invitada como conductora del programa de Telemundo, "Suelta la sopa" Foto: Aylin Mujica / IG - Vicente Fernandez Jr. / IG.

Una intensa batalla se avecina entre la actriz Aylín Mujica y el cantante Vicente Fernández Jr, ya que ambos prometieron llegar hasta las últimas consecuencias después de la controversia desatada por las polémicas declaraciones de la también presentadora cubana.

El conflicto entre ambos personajes comenzó la semana pasada, cuando Aylín Mujica fue invitada como conductora del programa de Telemundo, Suelta la sopa, donde aseguró que el hijo mayor del cantante Vicente Fernández solicitó a su ex pareja, Kary Ortegón, una pensión mensual porque está imposibilitado para trabajar.

“Vicente Fernández Jr está pidiendo una manutención a su ex esposa Karina por 470 mil pesos mexicanos, porque el señor dice que no puede trabajar porque no tiene todos los dedos de la mano”, dijo al aire Aylín.

El enojo del también cantante creció cuando Mujica señaló que su sobrina, Camila Fernández, está embarazada, por lo que contrajo matrimonio hace unas semanas.

Aylín Mujica aseguró que Camila Fernández sí está embarazada (Captura Telemundo- Suelta la Sopa / IG: camifdzoficial)

Tras estas desafortunadas declaraciones, Vicente Fernández Jr se pronunció en diversos medios de comunicación en México, donde desmintió categóricamente a la presentadora cubana, a quien le pidió una disculpa pública.

“No hay ninguna exigencia (a su ex pareja) puesto que no hay nada que reclamar por ninguna parte”, mencionó en entrevista para el programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando.

Fernández Jr indicó que buscaría la manera de entablar una demanda contra Aylín, el programa, la misma televisora o quien resulte responsable: “Tiene que aceptar los errores en los que está cayendo, como lo es una difamación”.

Añadió que habló con la conductora y actriz, quien le ofreció una disculpa y justificó su comportamiento como “una orden y temática del programa”.

En dicha ocasión también reprobó que Aylín Mujica y Suelte la sopa emitieran una información errónea, al indicar lo de la pensión y agregar que desconocían la razón por la que no tiene dos dedos en la mano, como consecuencia del secuestro que vivió hace más de 20 años.

Los comentarios poco a poco han subido de tono y ambas partes han ofrecido argumentos para obtener la razón.

Aylín Mujica utilizó un espacio en Suelta la sopa para encarar el escándalo y aseguró que ella tiene las pruebas que acreditan sus primeras declaraciones sobre la familia Fernández. (IG: aylinmujic)

Aylín Mujica utilizó un espacio en Suelta la sopa para encarar el escándalo y aseguró que ella tiene las pruebas que acreditan sus primeras declaraciones sobre la familia Fernández.

“No empecé ayer mi carrera, llevo 27 años de carrera, dentro de eso tengo 17 como conductora, he conducido varios programas de televisión”, se defendió la presentadora invitada del programa.

“Quiero aclarar en primer lugar, en ningún momento tuve intención de burlarme de la discapacidad del señor, yo tengo en mi familia personas con discapacidad, yo sería incapaz de burlarme en ese sentido del señor, si fue así, en persona, por el teléfono, le di una disculpa y la vuelvo a dar”, añadió al principio de su defensa.

Aylín mencionó que será hoy cuando ofrezca las pruebas de la información que emitió durante su participación en Suelta la sopa.

Vicente Fernandéz Jr contó el calvario que vivió tras su secuestro hace 22 años. (IG: vicentefdzjr9)

En medio de la polémica, fue el mismo Vicente Fernandéz Jr quien contó a Ventaneando el calvario que vivió tras su secuestro hace 22 años.

“Somos muy pocas personas que hemos regresado y podemos platicarlo, pero tiene más peso la felicidad de estar con mi familia y vivir 22 años después, que estar anclado a algo que viví hace 22 años. Por eso es aprovechar el día a día porque uno no sabe si amaneces mañana”, dijo en entrevista con la emisión mexicana, ante la que aceptó que no necesitó de ayuda profesional para superar el evento.

“Yo no considero que ese suceso me haya interrumpido para poder llevar una vida, porque por ese suceso no voy a cambiar mi manera de ser, de estar”, concluyó.

