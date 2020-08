Aylín Mujica reveló los conflictos que tuvo cuando trabajó con Angélica Rivera

La actriz cubana Aylín Mujica reveló que tuvo algunos conflictos con la actriz y ex primera dama Angélica Rivera, luego de que esta le tomara rabia y enojo cuando ambas intentaban tener el papel principal de la novela La Dueña.

En una entrevista para el programa Suelta La Sopa, Mujica admitió que tuvo algunos problemas con Rivera en 1995 luego de que la actriz se diera cuenta de que su personaje iba a tener el mismo estilo y color de cabello que ella, por lo que desde ese momento sintió que Angélica le guardó resentimiento y coraje que se mostró en actitudes posteriores.

Esto sucedió durante las numerosas audiciones en las que se definiría quién sería el personaje principal de la novela, lo que puso en directa competencia a Rivera con Mujica. La situación empeoró pues en una ocasión, Angélica fue directamente al camerino de Aylín para reclamarle sobre que ambas tienen el mismo color de cabello por lo que la incitó para que cambiara de estilo o de color, algo que le benefició posteriormente pues fue lo más destacado de su personaje:

Un día me tocó en el camerino y me dijo ‘sabes qué tienes el cabello igual que yo’. Y yo ‘ay lo siento'. Y en ese momento me hizo un gran favor porque Fabiola (mi personaje) se hizo famosa con unos lentes y unas colitas