Christian Nodal rompió el silencio y negó que su romance con Belinda sea un truco publicitario

El cantante Christian Nodal rompió el silencio sobre su romance con Belinda y negó que la relación sea un truco publicitario.

La semana pasada el intérprete de Posiblemente sorprendió al destapar su romance con su compañera en La Voz Azteca.

Desde entonces sus interacciones en redes sociales son seguidas con mayor atención, como ocurrió con algunos mensajes que le dedicó a su novia.

Sin embargo, fue hasta este lunes que el programa Sale el Sol presentó la primera entrevista con Nodal en donde habló abiertamente del romance.

Nodal reconoció que es una experiencia nueva tener un romance con una figura pública como lo es Belinda (IG: nodal)

“A final de cuentas creo que es una experiencia totalmente diferente a lo que había vivido, porque es una figura pública, no estaba acostumbrado”, comentó el joven de 21 años sobre la relación amorosa y puso como ejemplo de la atención que atrae Belinda el hecho de que recientemente incluso los estaban siguiendo con drones.

“Es una experiencia bastante diferente, ya me hacía falta estar de buenas así todo el día. El amor es bonito”, aseguró.

Acerca de cómo se dio el flechazo, Christian detalló:

“Estuvo loco, ya habían pasado unos premios, que ahí fue el primer contacto como amistad y luego ya en La Voz ahí se consolidó todo”.

Christian explicó que el flechazo se consolidó en "La Voz" (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

Al preguntarle qué decía sobre la gente que asegura que el romance es un montaje, Nodal señaló: “pues que no”.

El joven también tomó con humor la cascada de memes de los que fue objeto al conocerse el romance con la estrella.

“Yo tengo un amor grande por los memes, es como si de estoy de malas y me llega un meme chistoso, me hace el día, vi varios memes ahí, no estaba acostumbrado, es cosa que siempre pasa, normal”.

Quien no ha hecho comentarios sobre el romance es Belinda.

La semana pasada Nodal destapó su romance con esta publicación en Instagram stories (Foto: Instagram@ nodal)

Tras el destape de la relación, varios personajes del mundo del entretenimiento en México pusieron en duda la veracidad del vínculo amoroso.

Martha Figueroa, por ejemplo, dijo en el programa Con Permiso: “Yo no creo nada, es lo que viene siendo un montaje publicitario ¿para qué? No sé. Es un montaje. Cómo va a ser eso cierto si ya sabemos el perfil de novios que le gusta a Belinda, más grandecitos, más poderosos, más de mucha lana (dinero)”.

Daniel Bisogno, del programa Ventaneando, comentó: “Yo no creo eso. No creo nada de eso. Nodal subió una historia en Instagram donde confirma, básicamente con fotografías, un romance con Belinda”.

Varios personajes han puesto en duda su romance (IG: lavozazteca)

Mientras que Alex Kaffie, en El Heraldo de México, fue más agresivo con sus comentarios.

“No me trago el cuento de que Belinda y Christian Nodal son novios. Para nada les creo su recién destapada relación. El romance entre la jueza y el juez de La Voz es una invención cuya finalidad es aumentar el rating de La Voz. A mí no me engañan. ¡A otro perro con ese hueso!”.

Desde que se dio a conocer el romance, cualquier cosa que hagan o digan Belinda y Nodal está en la mira.

Así ocurrió con los mensajes que intercambiaron el fin de semana a través de redes sociales.

Y así la respuesta de Belinda al comentario amoroso de Nodal

Y es que Nodal se mostró sumamente cariñoso con su novia al comentarle una foto en la que aparecía con bigotes pintados y ella apenas le respondió con unos emojis de risas, sin una palabra de amor, lo cual fue evidenciado por los usuarios de la red social.

Horas más tarde la cantante sí se mostró más cariñosa y le respondió otro mensaje a Nodal en donde le dijo que es su vaquero.

