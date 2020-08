“De los besos que te di”: Belinda y Christian Nodal se pondrán románticos en “La Voz”

Cómo miraba Christian Nodal a Belinda al anunciar que cantarán juntos (IG: lavoztvazteca)

La pareja del momento, Christian Nodal y Belinda, llevarán su romance al escenario de La Voz México, pues por primera vez cantarán juntos De los besos que te di, uno de los éxitos de Nodal.

En la página oficial de Instagram del programa musical de TV Azteca se compartió un pequeño clip con el anuncio.

“¡Por 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝘃𝗲𝘇 @belindapop y @nodal cantando De los 𝗯𝗲𝘀𝗼𝘀 que te di en la noche de batallas”, decía el mensaje para presentar el video.

Ya en el clip, Christian aseguró al público que la etapa de las batallas en el programa van a estar emocionantes, mientras que Belinda comentó “voy a cantar con Christian Nodal”.

El romance de Belinda y Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar en la última semana (IG: lavozazteca)

Mientras Belinda hablaba fue evidente la manera en que Nodal la miraba, con mucha atención.

La publicación generó cientos de reacciones y el comentario que más “likes” tuvo fue el de un usuario que pidió un beso entre ambos.

“Exigimos un beso al final de la canción para que cuente”, señaló.

La semana pasada la pareja impactó al dar a conocer su romance, algo que Belinda no suele hacer.

Y es que Nodal subió a sus historias de Instagram un par de fotografías en las que aparecía junto a Belinda y escribió “Te amo”.

Cristian Nodal y Belinda (Foto: Instagram@ nodal)

En la cuenta oficial de La Voz, el programa de Azteca en el que ambos participan como coaches, también se compartió una fotografía de Christian, abrazando a Belinda, y confirmando así la relación.

Belinda dio de qué hablar porque el año pasado, también en La Voz, se relacionó con otro de sus compañeros, Lupillo Rivera.

A diferencia de lo ocurrido con Nodal, con Lupillo nunca hubo confirmación oficial del romance.

Pese a que la química entre ambos era evidente y que se les vio juntos de viaje y en alguna celebración (e incluso Lupillo se tatuó el rostro de Belinda), la cantante lo definió como un “amigo” cuando se hicieron más fuertes los rumores de romance.

Belinda y Lupillo RIvera trabajaron juntos en La Voz de TV Azteca (Foto: Instagram)

Sin embargo, fue Lupillo quien confirmó que hubo romance.

Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”, confesó Lupillo al programa Chisme No Like.

Belinda prefirió guardar silencio y únicamente semanas después señaló: “Yo no hablo de nadie nunca, porque yo hablo por mí y de mí. Yo soy una persona que me concentro en mi trabajo, no me gusta dar de qué hablar, por eso no hablo de mí, mi vida privada o mis cosas, por eso me concentro en mi trabajo, porque a eso me dedico. Entonces que hablen lo que quieran, yo estoy feliz, ganando como siempre”.

El mensaje oficial de su romance

Hoy Belinda sigue “ganando como siempre” gracias a su nuevo romance con Nodal, que está totalmente confirmado.

Aunque eso sí, su característico hermetismo sigue presente, pues a diferencia de Nodal, ella no ha hecho publicaciones en sus redes respecto del romance con el joven cantante, un ídolo de la música regional mexicana que es diez años más joven que ella.

