Los mariachis disfrazados de calavera que se hicieron virales en Reddit

El día de muertos es una de las tradiciones mexicanas que más peso tienen a nivel internacional, pues no es algo común ver que haya una festividad que se relacione con la muerte, por ello es de entender que un video en reddit sobre un desfile de día de muertos se volviera una tendencia en internet.

El video, en el que parecen una gran cantidad de personas maquilladas en blanco y negro, como si fueran calaveras, con tambores y tocando fue causa de tendencia por su semejanza con la tradición, sin embargo se trata de un grupo de bailarines y actores de la compañía Batalá México, quienes subieron el video desde diciembre de 2019.

El desfile de día de muertos tomó mucho más fuerza luego de que uno de que la película 007: Spectre, perteneciente a la saga del famoso espía, James Bond, en el que intenta infiltrarse durante la festividad del día de muertos y aprovecha una larga multitud para pasar desapercibido.

En realidad, el desfile es algo reciente, pues la peregrinación que hacen muchos familiares hacia los cementerios no se hace con alegría, sino que sirve para dejar honores a los fieles difuntos. Algunas localidades son muy simbólicas, como Patzcuaro, en donde los familiares pasan la mayoría del día en las tumbas de sus fieles difuntos.

En el hilo de las publicaciones, muchos usuarios de otros países, celebraron que México tuviera tradiciones en los cuales se toma el papel de la muerte de una forma muy optimista, aunque usuarios de México argumentaron que en realidad se trata de celebrar que sus familiares regresan brevemente desde el más allá.

En la conversación del foro en línea, Reddit, muchos usuarios destacaron que en realidad se trata de una mezcla extraña pero no mal recibida por los ciudadanos, especialmente en la Ciudad de México, ya que antes únicamente se llevaban esas tradiciones en delegaciones o alcaldías más alejadas, por lo que el centro de la Ciudad de México ahora tenía la oportunidad de llevar el ”desfile”.

Así dijeron algunos usuarios de su opinión sobre el video:

Se ve muy padre... pero no entiendo. Esa música no suena a mexicana, el día de muertos es algo de una cultura bien distinta al mariachi. Siento como si un grupo de gringos dijeran ‘hagamos algo muy mexicano’ y buscaron en Google y juntaron las imágenes que les salieron

Otros dieron sus propios ejemplos de cómo se viven las tradiciones en su país como el usuario AthosAlonso:

En mi pueblo desde que tengo memoria desfilan unos compas vestidos de (¿chichimecas? no estoy seguro, disculpen). Y dan unos tamborazos que suenan muy similar y hacen una coreografía con machetes (algo parecido a lo que hacen los gringos cuando representan su guerra civil). Les llamamos danzantes (así nomás). Eso sí, no van vestidos de mariachi, ni pintados de catrines. Esa es la parte que a mí no me cuadra, pero quien sabe. Mi pueblo es en Guanajuato.