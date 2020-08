Otra polémica fotografía en Sinaloa: López Obrador posó junto al cantante de narcocorridos el “Komander”

Ambos personajes guardaron la sana distancia durante su breve encuentro en las calles de Culiacán (Foto: redes sociales)

Con sana distancia y después de un evento en Culiacán, Sinaloa, el cantante de narcorridos, Alfredo Ríos, mejor conocido como “El Komander”, se reunió de manera improvisada con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ambos personajes se encontraron en las calles del estado ubicado al norte del país, después de que López Obrador concluyó la supervisión del revestimiento del dren Bacurimí.

Fue la familia del intérprete de música regional e historias del narcotráfico mexicano que abordó al mandatario mexicano, quien accedió descender de su camioneta para tomarse varias instantáneas su lado.

El encuentro se desarrolló respetando las reglas de sana distancia, pero sin que ninguno de los involucrados utilizara cubrebocas.

Alfredo Ríos por su parte comentó a la prensa que no quiso desaprovechar la oportunidad de coincidir con el Jefe del Ejecutivo (Foto: redes sociales)

Durante la improvisada reunión y captura de fotografías, el presidente de México tuvo la oportunidad de hablar del regreso a clases, rodearse por los hijos de El Komander y otros niños, así como promover las medidas contra el coronavirus.

“Por televisión a clases... Vente, pero con sana distancia”, resaltó el político nacido en Tabasco.

Alfredo Ríos por su parte comentó a la prensa que no quiso desaprovechar la oportunidad de coincidir con el Jefe del Ejecutivo e inmortalizar este momento con varias instantáneas de él y su familia.

“Yo soy de Culiacán y estuvimos por aquí, cerca del área y venía con mis hijos”, mencionó el cantante, de acuerdo con El Universal.

El intérprete de Trato de muerte comentó a otros medios de comunicación sus impresiones tras este breve encuentro.

“Venía con mis hijos, y dije vamos a saludarlo. Tuve la oportunidad y aquí estamos”, recalcó.

“Voy llegando, me tocó verlo, pude acercarme y estoy contento de saludarlo”, resaltó en una entrevista difundida en redes sociales.

"El Komander" contó cómo fue su experiencia al encontrarse con López Obrador

Aunque las fotografías pronto se viralizaron, hasta el momento El Komander no ha publicado sus imágenes al lado del Presidente de México, sólo varios mensajes al respecto en Twitter.

Ésta no es la primera vez que AMLO y el famoso se encuentran, ya que en diciembre del 2018 cruzaron sus caminos en un aeropuerto mexicano y aprovecharon para enmarcar este momento con una fotografía que compartieron en redes sociales.

En la instantánea sólo aparecen ambos personajes y fue acompañada por El Komander con la palabra “así”, que a la fecha cuenta con 43,000 Me gusta, 989 comentarios y ha sido compartida más de 4,4 mil veces.

El Presidente de México estuvo de visita en Culiacán, Sinaloa, donde tuvo la oportunidad de comentar la estrategia de su administración en contra del coronavirus o su plan de seguridad a 10 meses del “Culiacanazo”.

Foto: Presidencia de México.

Aseguró que México no tendrá problemas para tener la vacuna del COVID-19 una vez que se certifique su calidad, al tiempo que garantizó que el país cuenta con los recursos necesarios para adquirirla.

“Hay comunicación con empresas y gobiernos, no vamos a tener problema en el caso de que se tenga la vacuna para el COVID, que se certifique que es buena la vacuna, que ayuda a prevenir el virus”, dijo.

Aseguró que su gobierno no protege a ningún grupo criminal como se hacía en anteriores administraciones, y la prueba, dijo, es que está preso en Estados Unidos Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

“Se tiene otra estrategia que consiste en atender las causas que originan la violencia. (Que los grupos criminales) no los enganchen, que puedan tener trabajo, derecho al estudio, y que no haya corrupción, que no hay impunidad, que se utilice más la inteligencia que la fuerza, que no haya tortura, que no haya masacres, ahora es otra estrategia y nos esta dando buenos resultados”, indicó el mandatario mexicano.

