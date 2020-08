Christian Nodal hizo que Belinda olvidara a Lupillo Rivera, se confirma romance

Cristian Nodal y Belinda (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

El amor volvió para Belinda en los foros de La Voz México 2020. Después de una serie de rumores, este miércoles se confirmó su romance con Christian Nodal, cantante de regional mexicano y otro de los jurados del programa.

El cantante le declaró su amor por medio de una publicación de historias de Instagram mientras que dos fotos en las que se ven abrazos confirman su relación.

Nodal publicó la frase “Te amo”, sellando y presumiendo su nueva relación con la cantante de 30 años quien durante la temporada pasada del show fue relacionada con el también intérprete Lupillo Rivera.

“El amor llegó a #LaVoz...Nuestros coaches, Christian Nodal y Belinda inician relación…”, se puede leer en la página de Facebook del programa.

Otra de las fotos que delató el romance (Foto: Instagram@ nodal)

Desde junio pasado ya existían rumores sobre la supuesta relación de la pareja, justo unos días antes de que iniciara la nueva temporada del reality show, ya que ambos se coqueteaban e intercambiaban mensajes durante las grabaciones.

“La ratoncita más bella que hay en el mundo”, fue la frase que puso Nodal en una publicación y que dejó al descubierto el romance.

Belinda tiene 30 años y su novio 21, de acuerdo con su perfil en redes sociales.

Nodal también es juez en la nueva temporada de La Voz México (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

Lupillo Rivera ya es capítulo cerrado

Belinda y el hermano de Jenny Rivera, quienes también se conocieron en el reality show, habrían vivido un romance.

El cantante conocido como “El Toro del corrido” dijo en una ocasión: “Nunca me voy a olvidar de Belinda, la verdad. Eso sí lo digo públicamente, nunca me voy a olvidar de ella y punto”.

La química entre los famosos fue evidente desde que comenzó su participación en La Voz México, donde fueron coaches el año pasado. Pronto se dijo que podría existir un romance, pero fue una fuente de la producción del programa quien reveló a la revista People en Español que los cantantes tenían un noviazgo y que incluso Lupillo ya se había tatuado el rostro de Belinda.

La intérprete de inmediato salió a negar cualquier vínculo amoroso con su compañero, a pesar de que fueron vistos viajando juntos y en una celebración en Estados Unidos. Ninguno de los dos habló entonces sobre la supuesta relación.

Belinda y Lupillo Rivera trabajaron juntos, como coaches de La Voz (Foto: Especial)

Tiempo después, fue Lupillo quien rompió el silencio a finales de octubre, durante una entrevista para el programa de YouTube Chisme No Like, en el que surgió el tema de la supuesta relación amorosa con Belinda.

Aunque por unos instantes lo dudó y pensó en cómo abordaría el asunto, finalmente dijo: “Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”.

“Yo siempre la he protegido, la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy hablar mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, punto”, añadió en la misma entrevista.

