Salió al aire el último trabajo en televisión que hizo Naya Rivera antes de su trágica muerte

La última aparición televisiva de Naya Rivera

Los seguidores de Naya Rivera tuvieron la oportunidad de verla por última vez gracias al estreno de la nueva temporada del programa de repostería “Sugar Rush”, que el pasado viernes estrenó sus nuevos capítulos a través de Netflix, y en el que la ex estrella de “Glee” participó como estrella invitada.

De acuerdo con el sitio de espectáculos Deadline, fue la última participación que la intérprete grabó para la televisión antes de su lamentable muerte. Grabó el capítulo en febrero de este año, justo antes de que las producciones se detuvieran debido a la pandemia.

La actriz fue parte del segundo episodio del programa, uniéndose al presentador del show Hunter March y los jueces Candace Nelson y Adriano Zumbo. Al inicio del capítulo se hace un emotivo homenaje a Rivera con un mensaje en letras blancas sobre un fondo negro con la leyenda: “Dedicado a Naya Rivera”.





La producción anunció el estreno de esta nueva temporada el pasado 24 de junio, dos semanas antes de que la actriz fuera reportada como desaparecida en el lago Piru, California. Ante esta situación, los responsables del concurso no sabían si incluir el capítulo en el que participó la actriz, pero decidieron sacarlo al aire tras una conversación con la ex representante de la actriz, Gladys González, quien ha estado en comunicación con su familia tras los trágicos acontecimientos, según explicó Deadline.

El cuerpo de Naya Rivera fue encontrado el 13 de julio en un lago de California (Reuters)

Rivera fue confirmada muerta a los 33 años el 13 de julio, cinco días después de que desapareció durante un viaje en barco en el lago Piru del condado de Ventura. Fue reportada como desaparecida cuando su hijo de 4 años, Josey Dorsey, fue encontrado con un chaleco salvavidas, durmiendo solo a bordo de la embarcación.

El niño relató a investigadores que él y su madre habían estado nadando en el lago, y que él volvió al bote, pero ella no.

El cuerpo de la actriz fue enterrado el 24 de julio en el Forest Lawn Memorial Park en Los Ángeles, tras una serie de exámenes forenses para determinar su causa de muerte. La autopsia confirmó que la causa de fallecimiento fue por “ahogamiento” y se determinó que murió en “cuestión de minutos”, según su certificado de defunción. El equipo forense descartó que se haya tratado de un suicidio.

Por las palabras del niño, las autoridades creen que Rivera usó las pocas fuerzas que tenía para salvar a su hijo, pero que ella no pudo salir del agua.

La actriz fue enterrada en un cementerio de Los Ángeles y el certificado de defunción señala que perdió la vida en "cuestión de minutos"

Después de su muerte, el ex marido de Rivera, Ryan Dorsey, con quien compartía la custodia de su hijo, compartió un conmovedor homenaje a la actriz. “Esto es tan injusto ... no hay suficientes palabras para expresar el vacío que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré”, expresó el actor junto con una tierna fotografía de su ex mujer con su pequeño hijo.

La pareja de Hollywood se separó en 2018 después de cuatro años de un tumultuoso matrimonio, incluido un incidente en 2017 donde la actriz fue arrestada y acusada de agresión doméstica. Los cargos finalmente fueron retirados.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El último acto heroico de Naya Rivera: con el resto de sus fuerzas habría dado la vida por su hijo

Confirmaron que el cuerpo hallado por la policía en un lago de California es el de la actriz Naya Rivera

Revelaron nuevos detalles de la muerte de Naya Rivera