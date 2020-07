Con una conmovedora foto de Naya Rivera y su hijo, Ryan Dorsey habló sobre la trágica muerte de la actriz: “La vida no es justa”

Ryan Dorsey rompió el silencio y habló por primera vez sobre la trágica muerte de Naya Rivera (Grosby)

Ryan Dorsey, ex esposo de Naya Rivera, rompió su silencio sobre la trágica muerte de la estrella “Glee” en un lago de California el pasado 18 de julio. “Esto es tan injusto”, dijo Dorsey en un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram. “No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré”.

La actriz y cantante de 33 años desapareció el 8 de julio, luego de alquilar un bote en el lago Piru con su hijo, Josey, de 4 años. El menor fue encontrado solo en el bote. Las autoridades recuperaron el cuerpo de Rivera el 13 de julio. La autopsia concluyó que murió ahogada y que fue un accidente. Por las palabras del niño, la Policía cree que Rivera usó las pocas fuerzas que tenía para salvar a su hijo, pero que ella no pudo salir del agua.

El actor, de 37 años, rindió homenaje a Rivera con una tierna fotografía de su ex mujer con su pequeño hijo, con quien compartía la custodia. La pareja de Hollywood se separó en 2018 después de cuatro años de un tumultuoso matrimonio, incluido un incidente en 2017 donde la actriz fue arrestada y acusada de agresión doméstica.

“Estabas justo aquí ... Estábamos en la parte de atrás nadando con Josey el día anterior. La vida simplemente no es justa. No sé qué decir ... Estoy agradecido por nuestros tiempos y nuestro viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce e inteligente que pudimos esperar”, expresó Dorsey en su publicación en Instagram

El actor también recordó que Rivera a veces lo reprendía por tomar demasiados videos y fotos de ellos juntos como familia.“Me alegro de no haberte escuchado porque tengo cientos y probablemente miles de fotos y videos que Josey tendrá para siempre y sé que su madre lo amaba más que a la vida, y lo mucho que nos divertimos juntos mientras crecía. Te extrañamos. Siempre te amaremos. Te amo, Meep”.

La ex pareja con su hijo Josey

También agradeció a las personas por el amor que recibió en estos días difíciles, y envió un mensaje a todos sus seguidores: “El tiempo en la Tierra es precioso y nunca se sabe ... nunca se sabe lo que podría pasar. Mantengan a sus seres queridos cerca y valoren los momentos que tenga con aquellos que le importan”, concluyó Dorsey.

La actriz de raices boricuas era conocida por su papel de Santana López en el popular programa de televisión “Glee”, que se emitió en Fox desde 2009 hasta 2015.

