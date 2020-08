El polista argentino Nacho Figueras defendió a Ellen DeGeneres y pidió a las estrellas de Hollywood que apoyen públicamente a la presentadora

Nacho Figueras defendió públicamente a Ellen DeGeneres (IG: @nachofigueras)

Uno de los amigos cercanos al príncipe Harry, Nacho Figueras, ha defendido a Ellen DeGeneres y la llamó un “ser humano maravilloso”, en medio de denuncias por una cultura laboral “tóxica” en el detrás de escena de su popular programa. El polista argentino, de 42 años, que durante mucho tiempo ha sido un gran defensor del duque, de 35, y la duquesa de Sussex, de 38, apareció en el programa de Ellen DeGeneres en septiembre del año pasado para defender a la pareja real. Ahora ha compartido una extensa publicación de Instagram alabando a la presentadora estadounidense después de conocerse una serie de denuncias de trabajadores y ex empleados que denunciaron que fueron víctimas de acoso y racismo por parte de altos directivos de The Ellen DeGeneres Show.

Con una foto junto a la estrella, el jugador del polo comenzó su publicación hablando del trato que recibió él las veces que estuvo invitado en el programa, uno de los más vistos en la TV estadounidense: “He estado esperando pacientemente a que alguien con más autoridad que yo hable sobre el gran ser humano que es Ellen. He tenido mucha suerte de estar en ese programa muchas veces y puedo decir que es una máquina muy bien manejada, todos fueron súper amables, no solo conmigo, sino entre sí y con todos los involucrados”.

Figueras afirmó que la presentadora es una persona respetuosa y de buen trato con todo el mundo, sin importar quién sea: “He visto a Ellen actuar no solo en su espectáculo, sino también en apariciones públicas en teatros donde es amable con absolutamente todos, desde el tipo que sirve el café, la persona en el ascensor, el tipo de seguridad hasta el dueño del lugar”, continuó en su descargo público a favor de DeGeneres. “Todos la aman. Hace del mundo un lugar mejor para millones de personas todos los días y no podemos golpearla porque algo pudo no haber sido perfecto”.

Nacho Figueras con Ellen DeGeneres (IG: @nachofigueras)

“Así que te defiendo, amiga mía, y desafío a todas las personas increíbles que te conocen y te llaman amiga para decir quién eres. El mundo se ha convertido en un lugar muy peligroso porque parece que no podemos hacer nada bien. Si voy a ser criticado por defender a alguien que creo que merece ser defendido, que así sea. Todos tenemos tanto miedo de decir lo que realmente pensamos y parece que solo somos relevantes si decimos cuál es el tema de las redes sociales. Entonces ... amamos a Ellen, ¿verdad?”, finalizó Figueras su publicación en la que arrobó a personalidades como Jennifer Aniston, Michele Obama y Lady Gaga para que salgan a apoyar públicamente, como lo hizo a él, a su amiga.

El padre de cuatro hijos y esposo de la modelo Delfina Blaquier, que asistió a la boda de Sussex en mayo de 2018 y ha jugado polo junto al príncipe Harry en varios partidos de polo, apareció en el programa de Ellen en septiembre para defender al matrimonio real. Durante la entrevista televisiva, Figueras describió a Meghan como “increíble” y reveló cómo ella “renunció a todo por el hombre que ama”.

Los duques de Sussex con Delfina Blaquier y Nacho Figueras tras un partido de polo en Londres, el 26 de julio 2018 (AP)

Sus comentarios se producen en momentos en que medios estadounidenses reportan que Ellen DeGeneres estaba considerando abandonar su programa televisión en medio de una investigación interna realizada por WarnerMedia. Los actores Brad Garrett y Leah Thompson avivaron aún más las llamas contra Ellen al revelar que era “de conocimiento público” lo que sucedía en el set.

El actor de “Todo el mundo ama a Raymond”, quien tuiteó acerca de la situación y acusó a DeGeneres de saber todo lo que pasaba a su alrededor. Y afirmó que conocía gente que fue maltratada por la misma presentadora.

La semana pasada Telepictures y Warner Bros. Television anunciaron una investigación interna porque varios empleados y antiguos trabajadores denunciaron que, detrás de escena, soportaron un “ambiente de trabajo tóxico”.

Una fuente cercana a la producción confirmó al sitio especializado Variety que DeGeneres no es el foco de la investigación por la compañía Warner Media, aunque sus ex empleados creen que debería enfrentar un escrutinio ya que supuestamente “hizo la vista gorda” ante el comportamiento inapropiado de su productores.

El escándalo comenzó cuando el diario digital BuzzFeed dio voz a antiguos empleados del programa televisivo, que acusaron al equipo de “racismo” y “cultura de trabajo tóxica”. En el artículo se destacó una dinámica de “miedo” en el que los empleados recibían represalias al tomar días libres por problemas médicos o familiares, entre otros ejemplos. Culparon a los altos directivos del programa por permitir este comportamiento de intimidación.

Además, en abril salió a la luz que la mayor parte del equipo de Ellen se molestó porque el rodaje de la producción fue mudado a la casa de la estrella, con ayuda de una empresa externa llamada Key Code Media, ante la llegada de la pandemia y su sueldo fue recortado en un 40 por ciento.

En medio de las acusaciones de “racismo” y “cultura de trabajo tóxica” ejercidos detrás de escena por el equipo del programa de Ellen DeGeneres, surgió un escabroso testimonio que refrendó lo dicho por ex empleados del show y que pone al descubierto las peticiones que adoptó hacia la conductora: “No hables con ella, no te acerques a ella, no la mires”.

El pasado jueves fue revelado que la comediante escribió una carta dirigida a sus trabajadores. En esta se disculpó y aseguró que la actitud de sus productores no representa cómo ella es en lo personal, pero tomó “total responsabilidad” ya que el show lleva su nombre. “Como hemos crecido exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y he confiado en que otros hagan su trabajo, como sabían que quería que lo hicieran. Claramente algunos no lo hicieron. Eso ahora cambiará y estoy comprometida a garantizar que esto no vuelva a suceder”, sentenció.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No hables con ella, no te acerques a ella, no la mires”: revelaron detalles del aterrador ambiente dentro del programa de Ellen DeGeneres

Empleados del programa de Ellen DeGeneres denunciaron un “ambiente de trabajo tóxico”, y se inició una investigación interna