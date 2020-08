Ellen DeGeneres estaría lista para abandonar su show, de acuerdo con fuentes de la productora

El programa ha estado bajo escrutinio después de numerosas acusaciones de maltrato por tres de los productores (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El pasado jueves fue revelado que la comediante Ellen DeGeneres escribió una carta dirigida a sus trabajadores. En esta se disculpó porque el ambiente de trabajo ha cambiado de “uno feliz”, a uno hostil.

En la misiva conseguida por el portal de entretenimiento E! News, DeGeneres aseguró que la actitud de sus productores no representa cómo ella es en lo personal, pero tomó “total responsabilidad” ya que el show lleva su nombre.

No obstante, no todos creyeron la disculpa de la comediante. Uno de ellos fue el actor y standupero Brad Garrett, quien tuiteó acerca de la situación y acusó a DeGeneres de saber todo lo que pasaba a su alrededor.

Aunado a esto, el actor de “Todo el mundo ama a Raymond”, dijo conocer a gente que fue maltratada por la misma presentadora.

Brad Garrett acusó a la comediante de fomentar el ambiente hostil en su show (Foto: Instagram@bradgarrett)

“Lo siento, pero todo viene desde arriba en @TheEllenShow. Conozco a más de una persona que fue tratada horriblemente por ella. Es conocimiento en común”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado jueves.

El actor ha sido invitado al show de Ellen seis veces, y este comentario marcó la primera vez que alguien e Hollywood ha hablado al respecto.

En respuesta a este tuit, varios usuarios que también leyeron la disculpa expresaron el desagrado que la misma les causó. Muchos tuiteros acusaron a DeGeneres de hacer una disculpa falsa y en la que en realidad no pide perdón, sino que señala a sus trabajadores para quitarse la culpa.

“No toma responsabilidad en su disculpa. Ella creó ese ambiente tóxico. La gente que hablaba era específica sobre su propio comportamiento vil hacia ellos. No solo su personal o las personas que la rodean”, escribió un usuario. “Dijiste que asumiste la responsabilidad porque tu nombre está en el programa, pero luego lo hiciste en la misma declaración y arrojaste a tus productores debajo del autobús”, acusó otro.

Garrett, quien ha estado en el show varias veces, explicó que conoce a gente que ha sido maltratada por la comediante (Foto: Captura de pantalla)

“Como hemos crecido exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y he confiado en que otros hagan su trabajo, como sabían que quería que lo hicieran. Claramente algunos no lo hicieron. Eso ahora cambiará y estoy comprometida a garantizar que esto no vuelva a suceder”, explicó DeGeneres en la epístola.

“Si todavía creen que Ellen es agradable o un ser humano decente, lean sus disculpas. REALMENTE léanla. Nunca acepta responsabilidad y varias veces, condena a su personal. Solo porque ella ha hecho algunas buenas acciones no niega el hecho de que ella también ha tratado a las personas como una mierda”, agregó otro usuario más.

Por lo pronto, no hay noticias oficiales de los productores que fueron acusados por ex empleados del show. Pero el sitio web de The Hollywood Reporter reportó que Ed Galvin, quien está en el centro de muchos de los reclamos más desagradables, será despedido. “Una vez que él esté fuera, será como un nuevo día”, explicó una fuente cercana al show.

De acuerdo a Warner Bros. y a la misma comediante, ambos trabajarán con base en los resultados que arrojen las investigaciones de la compañía y declaró que colaborarán para determinar los siguientes pasos que tomarán para corregir la problemática que encontraron a través de la investigación interna.

La comediante explicó que trabajará para arreglar la problemática (Foto: Paul Drinkwater/NBC Universal/Handout via REUTERS)

Lista para terminar su propio proyecto

Por otro lado, el diario birtánico Daily Mail reveló que DeGeneres estaría pensando en finalizar el proyecto definitivamente. Según el medio, una fuente de la productora del show, Telepictures, dijo que la presentadora le dijo a los ejecutivos de esta compañía y a Warner Bros. que ya tuvo suficiente y quiere alejarse del programa.

“Ella siente que no puede continuar y la única forma de recuperar su marca personal de esto es cerrar el programa. La verdad es que ella sabía lo que estaba pasando, es su espectáculo. El dinero se detiene con ella. Ella puede culpar a todos los ejecutivos bajo el sol, pero Ellen es en última instancia la culpable”, compartió la fuente dentro de la casa productora.

También explicó que a pesar de que Ellen pide al mundo en cada episodio que sean “amables los unos con los otros”, en realidad ella misma no vive bajo este lema y es la peor de todas las cabezas del programa.

“Dentro de Telepictures hemos tenido suficiente de ella. Es una farsante que no practica lo que predica. El comportamiento de sus ejecutivos de espectáculo ha sido terrible, pero [Ellen] no es mejor. De hecho, ella es lo peor. Es indignante que esté tratando de fingir que todo esto es un shock para ella. El pez se pudre de la cabeza, y Ellen es la cabeza”, sentenció la fuente.

DeGeneres es conocida por pedir que la gente sea amable los unos con los otros (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta misma persona alegó que ella ha trabajado de cerca con la también actriz, y señaló que DeGeneres odia ir al trabajo, le cuesta ser amable con cualquier persona y “tiene un desprecio total por su audiencia”.

“Lo ha estado fingiendo por mucho tiempo, y solo se quedó por el dinero y la celebridad que le brinda. Hemos tratado con sus mentiras durante tantos años, no es inocente en absoluto, no es agradable y el espectáculo no está lleno de felicidad”, narró.

Aunado a esto, los trabajadores del show, comparten algunos pensamientos con los internautas: DeGeneres realmente no se disculpó.

“No piensen ni por un minuto nada de lo que ha dicho en esa disculpa que significa algo. Ella creó y luego permitió que esta cultura tóxica continuara por tanto tiempo. Si alguien hubiera acudido a ella o a esos tres viles [productores ejecutivos] para quejarse, habrían sido despedidos”, explicó un trabajador que quiso permanecer en el anonimato.

Por lo pronto, el empleado de Telepictures explicó que todas las reacciones negativas podrían traer consecuencias, por lo que están a tiempo de finalizar las cosas.

Si DeGeneres abandona el show traería menos problemas, según la fuente (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

“En este punto, realmente no hay forma de salvar el programa de esta pesadilla de relaciones públicas, por lo que el que Ellen se vaya puede ser la única forma de que todo este desastre desaparezca. Si bien es nuestro programa más rentable durante el día, ya no ganamos el dinero que solíamos ganar del programa, pues tenemos que pagarle decenas de millones de dólares por año para hacer acto de presencia”, expresó.

De desaparecer, la casa productora tendrá que encontrar un show con el que sustituir el lucrativo horario que actualmente ocupa “The Ellen DeGeneres Show”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“No hables con ella, no te acerques a ella, no la mires”: revelaron detalles del aterrador ambiente dentro del programa de Ellen DeGeneres

Empleados del programa de Ellen DeGeneres denunciaron un “ambiente de trabajo tóxico”, y se inició una investigación interna

El programa de Ellen DeGeneres es investigado por malas prácticas laborales