“No hables con ella, no te acerques a ella, no la mires”: revelaron detalles del aterrador ambiente al interior del programa de Ellen DeGeneres

En medio de las acusaciones de “racismo” y “cultura de trabajo tóxica” ejercidos detrás de escena por el equipo del programa de Ellen DeGeneres, surgió un escabroso testimonio que refrendó lo dicho por ex empleados del show y que pone al descubierto las peticiones que adoptó hacia la conductora: “No hables con ella, no te acerques a ella, no la mires”.

Neil Breen, un ejecutivo del programa Today de Australia en 2013 y que ahora tiene su propio espacio, declaró que jamás pudo interactuar con la presentadora de 62 años, a pesar de que realizaba una gira de trabajo por dicho país hace siete años.

Breen declaró a 4BC, la estación de radio para la que ahora colabora, que inicialmente DeGeneres sería copresentadora de Today, pero los planes fueron cambiados constantemente por su equipo de producción, con quienes sí tuvo contacto a lo largo del viaje.

Añadió que finalmente se acordó una entrevista con el periodista de entretenimiento Richard Wilkins, lo que significó que para concretar el encuentro su equipo se trasladara de Sydney a uno de los lujosos hoteles de Melbourne, donde recibió extrañas peticiones e indicaciones por parte de las personas cercanas a la también comediante.

Neil Breen, un ejecutivo del programa Today de Australia en 2013, cuando tuvo que convivir con la famosa y su equipo (Foto: tomada de 4BC)

“El productor nos llamó a un lado y dijo: ‘Ahora Neil, nadie debe hablar con Ellen. No hables con ella, no te acerques a ella, no la mires'“, recordó el australiano.

“Ella entrará, se sentará, hablará con Richard y luego Ellen se irá”, añadió el encargado de acompañar a Ellen.

Tras escuchar estas peticiones surgieron varias incógnitas en Bren, quien expresó: “Y dije: ‘¿Eres bastante tonto? ¿No puedo mirarla?’. Todo me pareció extraño‘’.

El entonces ejecutivo de Today destacó que desconoce si estas peticiones fueron hechas por la carismática comunicadora porque no pudo hablar con ella, pero sí afirmó que el equipo que la acompañó se encargó de elegir todo a su alrededor, como los asientos, la iluminación y hasta la forma en que se condujo la entrevista.

“No tengo idea de si es una buena persona o no, no tendría ni idea. Pero puedo decirte que las personas que trabajan con ella caminaron sobre un terreno frágil todo el tiempo”, agregó sobre lo que vivió al lado del equipo del programa conducido por Ellen DeGeneres desde 2003.

Neil Breen también mencionó que además tuvieron problemas durante la entrevista, la cual era interrumpida por las risas del equipo de la famosa.

Una fuente cercana a la producción confirmó al sitio especializado Variety que DeGeneres, conocida porque busca “ser amable con los demás”, no es el foco de la investigación por la compañía Warner Media (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Este testimonio surgió luego de que Telepictures y Warner Bros. Television anunciaron una investigación interna porque varios empleados y antiguos trabajadores denunciaron que, detrás de escena, soportaron un “ambiente de trabajo tóxico”.

Una fuente cercana a la producción confirmó al sitio especializado Variety que DeGeneres, conocida porque busca “ser amable con los demás”, no es el foco de la investigación por la compañía Warner Media, aunque sus ex empleados creen que debería enfrentar un escrutinio.

El escándalo comenzó cuando el diario digital BuzzFeed dio voz a antiguos empleados del programa televisivo, que acusaron al equipo de “racismo” y “cultura de trabajo tóxica”.

En el artículo se destacó una dinámica de “miedo” en el que los empleados recibían represalias al tomar días libres por problemas médicos o familiares, entre otros ejemplos. Culparon a los altos directivos del programa por permitir este comportamiento de intimidación.

Además, en abril salió a la luz que la mayor parte del equipo de Ellen se molestó porque el rodaje de la producción fue mudado a la casa de la estrella, con ayuda de una empresa externa llamada Key Code Media, ante la llegada de la pandemia y su sueldo fue recortado en un 40 por ciento.

Es una ejemplo de la transmisión desde la casa de la comunicadora. (Foto: TheEllenShow - captura de pantalla)

No era la primera vez que ex empleados se quejaron del trato laboral en el programa conducido para DeGeneres, quien a pesar de su carisma y popularidad también ha recibido quejas de alguno de sus invitados por el trato frío y descortés recibido de su parte.

“The Ellen DeGeneres Show” ha sido nominado a los Emmy en 171 categorías y actualmente su emisión concentra una media de 2,5 millones de espectadores diarios a los que hay que sumar quienes siguen sus contenidos virales en YouTube.

